Real Cartagena y la fuerte sanción que sufriría de Dimayor por su polémica publicación
El equipo 'heroico' se pronunció tras la reciente derrota por 2-1 ante Jaguares.
En el marco de la fecha 12 del presente Torneo BetPlay, Jaguares de Córdoba recibía la visita del Real Cartagena, duelo de equipos que aspiran a pelear el título en este segundo semestre del año y que tuvo una gran polémica en su desarrollo.
El compromiso disputado en el Estadio Jaraguay de la ciudad de Montería quedó con triunfo 2-1 para el cuadro felino gracias a un gol de penalti cobrado al minuto 95 por Andrés Rentería, el cual generó mucha polémica y la indignación del equipo ‘heroico’, pues según ellos la infracción no existió y en cambio fue falta a favor de ellos.
Dimayor tendría castigo para el Real Cartagena
Una vez acabó el partido, el equipo cartagenero publicó una imagen del árbitro Alejandro Moncada al inicio del compromiso acompañado del texto: “Finaliza el partido en Montería. Felicitamos al árbitro, Alejandro Moncada, por ser la figura del partido. Muy difícil jugar contra 12…”.
La publicación no tardó en viralizarse por las redes sociales, donde el cuadro ‘heroico’ mostraba públicamente su descontento con la actuación de Moncada y lo que para ellos fue una evidente ‘ayuda’ a Jaguares de Córdoba.
Pues bien, la Dimayor podría tomar acciones con el Real Cartagena de acuerdo con su Código Disciplinario, que castiga a jugadores y equipos que sugieran amaños en los partidos, sanciones como multas o suspensiones a los recintos deportivos podrían representarle al club costero.
Casos similares con Radamel Falcao y Eduardo Pimentel
Cabe mencionar que el exdelantero de Millonarios, Radamel Falcao García, recibió castigo de la Dimayor luego de hablar mal del arbitraje, considerando que habían perjudicado al club 'albiazul' en varios partidos, lo que le valió al goleador colombiano una sanción de cuatro fechas y una multa de 15 salarios mínimos por cuestionar la imparcialidad arbitral y el VAR.
Otro de los casos bien conocidos fue el del presidente del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, quien habló sin tapujos y criticó con dureza la gestión de los árbitros y de la Dimayor, algo que le costó una sanción de cuatro (4) meses para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y una multa de 42.705.000 pesos.
