Real Cartagena y la fuerte sanción que sufriría de Dimayor por su polémica publicación

En el marco de la fecha 12 del presente Torneo BetPlay, Jaguares de Córdoba recibía la visita del Real Cartagena, duelo de equipos que aspiran a pelear el título en este segundo semestre del año y que tuvo una gran polémica en su desarrollo.

El compromiso disputado en el Estadio Jaraguay de la ciudad de Montería quedó con triunfo 2-1 para el cuadro felino gracias a un gol de penalti cobrado al minuto 95 por Andrés Rentería, el cual generó mucha polémica y la indignación del equipo ‘heroico’, pues según ellos la infracción no existió y en cambio fue falta a favor de ellos.

