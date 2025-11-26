Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 18:16
Real Cundinamarca advirtió a Cúcuta previo a la final del Torneo Betplay: "Queremos hacer historia"
Los bogotanos vienen de ganar el grupo B de los cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II.
Real Cundinamarca ofreció este miércoles 26 de noviembre su última rueda de prensa antes de disputar la final de ida del Torneo Betplay II-2025 frente a Cúcuta Deportivo, una serie que arrancará este jueves en el estadio Metropolitano de Techo. El equipo llega fortalecido tras ganar el cuadrangular B con 13 puntos y perfilarse como uno de los protagonistas de la segunda división.
Puede leer: Deportivo Pereira anunció quiénes son sus nuevos dueños
Declaraciones de Real Cundinamarca previo a la final con Cúcuta Deportivo
El técnico Juan David Niño reconoció el peso histórico del rival, pero también la confianza que ha construido su plantel. “Para nosotros siempre ha sido muy exigente, es un rival que no se puede desconocer su historia”, afirmó, dejando claro que el enfoque está en sostener la identidad futbolística que los ha llevado hasta la final.
Niño insistió en la importancia de hacerse fuertes en casa. “Nosotros nos preocupamos por lo nuestro. Siento que Cúcuta tiene un balance positivo, entonces es cuestión de nosotros siendo fuertes acá de local”, dijo. Además, recalcó que las finales exigen otro nivel de concentración: “Para poder superar equipos como Cúcuta tenemos que estar bien preparados… las finales se juegan de otras maneras y tenemos que controlar el juego”.
El entrenador también envió un mensaje emocional a su plantilla: “Jugar una final es muy motivante… es un momento que les puede cambiar la vida. Nuestro sueño es que Real Cundinamarca juegue en la primera”, subrayó, recordando que el ascenso es un proyecto que el club persigue desde su fundación.
Por su parte, el capitán Joan Cajares aseguró que el grupo llega con serenidad y ambición. “El grupo está tranquilo, esperando mañana porque es una gran oportunidad para todos con una mentalidad ganadora”, señaló, destacando la unión y madurez del plantel.
Cajares reiteró la importancia del momento para el equipo y para sus carreras. “Esta oportunidad la tomamos como una oportunidad para nuestra vida y nuestras carreras; vamos a salir a disfrutarnos la final”, expresó, recalcando que el plantel entiende la dimensión histórica del duelo.
Le puede interesar: [Video] Luis Javier Suárez hizo un golazo en Sporting - Brujas por Champions
El líder del equipo también valoró el camino recorrido: “El desempeño ha sido muy positivo tras tres cuadrangulares seguidos, creo que estamos a 180 minutos de un objetivo importante para todos nosotros”. Para él, la serie no solo define una temporada, sino un capítulo crucial en la historia del club.
Finalmente, Cajares recordó que Real Cundinamarca está ante una ocasión única: “Tenemos una nueva oportunidad para hacer historia, conseguir un título y quedar en la historia del club que tiene solamente dos años”, afirmó.
El equipo espera dar el primer golpe este jueves a las 8:30 p. m. en Techo, antes del duelo de vuelta del martes 2 de diciembre en el estadio General Santander a las 3:45 p. m..
Fuente
Antena 2