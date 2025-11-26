Real Cundinamarca advirtió a Cúcuta previo a la final del Torneo Betplay: "Queremos hacer historia"

Real Cundinamarca ofreció este miércoles 26 de noviembre su última rueda de prensa antes de disputar la final de ida del Torneo Betplay II-2025 frente a Cúcuta Deportivo, una serie que arrancará este jueves en el estadio Metropolitano de Techo. El equipo llega fortalecido tras ganar el cuadrangular B con 13 puntos y perfilarse como uno de los protagonistas de la segunda división.

Declaraciones de Real Cundinamarca previo a la final con Cúcuta Deportivo

El técnico Juan David Niño reconoció el peso histórico del rival, pero también la confianza que ha construido su plantel. “Para nosotros siempre ha sido muy exigente, es un rival que no se puede desconocer su historia”, afirmó, dejando claro que el enfoque está en sostener la identidad futbolística que los ha llevado hasta la final.

Niño insistió en la importancia de hacerse fuertes en casa. “Nosotros nos preocupamos por lo nuestro. Siento que Cúcuta tiene un balance positivo, entonces es cuestión de nosotros siendo fuertes acá de local”, dijo. Además, recalcó que las finales exigen otro nivel de concentración: “Para poder superar equipos como Cúcuta tenemos que estar bien preparados… las finales se juegan de otras maneras y tenemos que controlar el juego”.

El entrenador también envió un mensaje emocional a su plantilla: “Jugar una final es muy motivante… es un momento que les puede cambiar la vida. Nuestro sueño es que Real Cundinamarca juegue en la primera”, subrayó, recordando que el ascenso es un proyecto que el club persigue desde su fundación.