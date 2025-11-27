Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 22:40
Real Cundinamarca sorprendió a Cúcuta y ganó la final de ida
Los dos equipos terminaron con jugadores expulsados.
Real Cundinamarca pegó primero en la final de ida del Torneo Betplay 2025-II, en una noche tensa y cargada de emociones en el estadio Metropolitano de Techo. El equipo local, pese a las adversidades, logró imponerse 1-0 sobre Cúcuta Deportivo y llegará con ventaja al duelo definitivo del próximo martes en el General Santander.
El partido tuvo un giro temprano. Apenas al minuto 11, Shean Barbosa vio la tarjeta roja directa tras una fuerte entrada, dejando a Real Cundinamarca con diez hombres desde muy pronto. El golpe parecía inclinar la balanza hacia los visitantes, pero el equipo local decidió resistir con carácter.
Y fue esa resistencia la que los llevó a encontrar el gol. A los 26 minutos, Bayron Caicedo aprovechó un rebote de Ramiro Sánchez y definió para el 1-0, un tanto que desató la euforia en las tribunas y que alimentó la fe del conjunto cundinamarqués.
Pero el duelo siguió subiendo en temperatura. Cúcuta, obligado por el marcador, adelantó líneas y buscó el empate, aunque también se quedó con uno menos: Ceballos fue expulsado por una barrida imprudente en mitad del campo.
Lucas Ríos tomó el control del ataque motilón y generó varias aproximaciones, pero la pólvora estuvo mojada. Cúcuta tuvo volumen ofensivo, pero no precisión ni claridad en el último pase, estrellándose una y otra vez contra la defensa rival.
La gran figura de la noche fue Kevin Cataño, el arquero de Real Cundinamarca, quien con atajadas decisivas sostuvo la ventaja en los momentos más críticos del juego y se ganó el reconocimiento de todo el estadio.
En el cierre del partido, Real Cundinamarca sufrió una nueva baja: Fabián Torres fue expulsado por doble amarilla, completando así una final de ida marcada por las tarjetas y por la intensidad extrema.
¿Cuándo es la final de vuelta del Torneo Betplay 2025-II?
El 1-0 dejó abierta la serie, pero con la ventaja para los cundinamarqueses, que viajarán a Cúcuta con la ilusión de rematar la faena este martes 2 de diciembre en el General Santander a las 3:45 p. m.
Fuente
Antena 2