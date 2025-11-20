Real Cundinamarca vs Boca Juniors EN VIVO hora y canal para ver Torneo BetPlay

Real Cundinamarca y Boca Juniors de Cali se enfrentan en la última fecha de cuadrangulares del grupo B del torneo Betplay en un partido que definirá todo en el grupo.

Real Cundinamarca llega como primero de grupo con 7 puntos, una ventaja muy corta teniendo en cuenta que sus perseguidores tienen 6 y 4 puntos, obligándolos a ganar para no sufrir. Por otro lado está Boca Juniors de Cali que es último de grupo con 4 puntos lo que le da oportunidad de acercarse a la cima ganando.