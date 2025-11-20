Cargando contenido

Real Cundinamarca vs Boca Juniors EN VIVO hora y canal para ver Torneo BetPlay
Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 12:25

Real Cundinamarca vs Boca Juniors EN VIVO hora y canal para ver Torneo BetPlay

Real Cundinamarca y Boca Juniors de Cali juegan el último partido de cuadrangulares.

Real Cundinamarca y Boca Juniors de Cali se enfrentan en la última fecha de cuadrangulares del grupo B del torneo Betplay en un partido que definirá todo en el grupo. 

Real Cundinamarca llega como primero de grupo con 7 puntos, una ventaja muy corta teniendo en cuenta que sus perseguidores tienen 6 y 4 puntos, obligándolos a ganar para no sufrir. Por otro lado está Boca Juniors de Cali que es último de grupo con 4 puntos lo que le da oportunidad de acercarse a la cima ganando. 

Hora y canal para ver el partido

El partido entre Real Cundinamarca y Boca Juniors de Cali se jugará hoy 20 de noviembre de 2025 a partir de las 3:00p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Play

