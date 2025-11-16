Cargando contenido

Real Cundinamarca vs Real Cartagena
Antena 2
Actualizado:
Dom, 16/11/2025 - 17:34

Real Cundinamarca vs Real Cartagena EN VIVO 15 de noviembre: hora y canal para el Torneo Betplay

Avanzan los cuadrangulares del Torneo Betplay.

Real Cundinamarca y Real Cartagena continúan jugando el Torneo Betplay.

Siga Real Cundinamarca vs Real Cartagena EN VIVO 15 de noviembre: hora y canal para el Torneo Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win Sports.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30

Real Cartagena

