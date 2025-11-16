Actualizado:
Real Cundinamarca vs Real Cartagena EN VIVO 15 de noviembre: hora y canal para el Torneo Betplay
Avanzan los cuadrangulares del Torneo Betplay.
Real Cundinamarca y Real Cartagena continúan jugando el Torneo Betplay.
Siga Real Cundinamarca vs Real Cartagena EN VIVO 15 de noviembre: hora y canal para el Torneo Betplay
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win Sports.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 19:30
Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30
