Sorpresa en el fútbol colombiano; confirman repentina salida de un director técnico

Uno de los técnicos extranjeros que dirige en el fútbol profesional colombiano (FPC) estaría muy cerca de salir de la institución a la cual trabaja, se trata del español Matías Jonathan Risueño, estratega de 42 años que llegó a Patriotas a inicios de este 2025, pero que después de casi 8 meses en el banquillo daría un paso al costado.

Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, mencionando que pese a la buena campaña que Risueño tuvo el primer semestre del año (colocando a Patriotas en la final del Torneo BetPlay 2025-I), no será más el entrenador del conjunto boyacense.

