Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 11:21
Sorpresa en el fútbol colombiano; confirman repentina salida de un director técnico
El entrenador venía de realizar una gran campaña el semestre pasado.
Uno de los técnicos extranjeros que dirige en el fútbol profesional colombiano (FPC) estaría muy cerca de salir de la institución a la cual trabaja, se trata del español Matías Jonathan Risueño, estratega de 42 años que llegó a Patriotas a inicios de este 2025, pero que después de casi 8 meses en el banquillo daría un paso al costado.
Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, mencionando que pese a la buena campaña que Risueño tuvo el primer semestre del año (colocando a Patriotas en la final del Torneo BetPlay 2025-I), no será más el entrenador del conjunto boyacense.
Repentina salida de Jonathan Risueño
El hombre que en su etapa como director técnico ha dirigido a clubes españoles de categorías inferiores y también a equipos colombianos como el Bogotá FC y Patriotas, estaría cerca de terminar su segunda época en el club boyacense después de haberlo dirigido un corto tiempo en 2023.
La fuente no indica las razones de la repentina salida del entrenador español, la cual se daría en plena disputa del Torneo BetPlay 2025-II, competencia donde Patriotas no lleva a cabo su mejor campaña, pues acumula 2 victorias y 2 derrotas luego de 4 partidos disputados.
🚨 Jonathan Risueño (42) no es más el director técnico de #Patriotas. El español llegó a comienzos de año y llevó al equipo a la final del campeonato 2025-I 🔴🟢 pic.twitter.com/q7qxd7Fode— Pipe Sierra (@PSierraR) August 12, 2025
Las derrotas más sonoras de Patriotas en el torneo
Cabe mencionar que el conjunto 'Rojo de Boyacá' no cumplió el objetivo de salir campeón en el torneo de la Segunda División disputado en el primer semestre del año, cayendo de forma clara y por goleada 3-0 ante Jaguares en el partido de vuelta que definía el título.
Por otro lado, el equipo de Risueño no venía mostrando su mejor fútbol en sus últimos partidos y prueba de ello fue la apabullante derrota 6-0 que sufrió por Copa BetPlay en el duelo de ida de los dieciseisavos de final ante Once Caldas, donde se mostró una dolorosa caída ante el equipo que de momento es penúltima en la Liga BetPlay y que en esa competencia no ha podido ganar.
