Sorpresa en el FPC; equipo bogotano jugaría en otro estadio para 2026

A poco más de un mes para que acabe el año y se conozcan los nuevos campeones del fútbol colombiano, tanto en la primera como en la segunda división, las noticias de modificaciones de sedes no paran luego del rumor de la posible llegada de Águilas Doradas o Fortaleza a la ciudad de Cartagena.

Pues bien, en las últimas horas se dio a conocer una información que ubica a un equipo bogotano fuera del Estadio Metropolitano de Techo, recinto deportivo dónde actualmente juega sus partidos de cuadrangulares en el presente Torneo BetPlay.

Lea también: Wuilker Faríñez cambiaría de equipo en el FPC y volvería a Bogotá