Sorpresa en el FPC; equipo bogotano jugaría en otro estadio para 2026
El presidente del club ha confirmado la noticia.
A poco más de un mes para que acabe el año y se conozcan los nuevos campeones del fútbol colombiano, tanto en la primera como en la segunda división, las noticias de modificaciones de sedes no paran luego del rumor de la posible llegada de Águilas Doradas o Fortaleza a la ciudad de Cartagena.
Pues bien, en las últimas horas se dio a conocer una información que ubica a un equipo bogotano fuera del Estadio Metropolitano de Techo, recinto deportivo dónde actualmente juega sus partidos de cuadrangulares en el presente Torneo BetPlay.
Real Cundinamarca jugará en un municipio cercano a Bogotá
Se trata del flamante finalista del presente Torneo BetPlay, el Real Cundinamarca, conjunto que sorprendió a todos en la Segunda División al llegar por primera vez en su historia a la final del torneo y que cuenta con chances de subir a la máxima categoría tras vencer en el juego de ida por 1-0 al Cúcuta Deportivo.
El equipo ‘Cundi’ ha ganado protagonismo en el fútbol colombiano y su presidente Nicolás Baena quiere más visualización para el club, por eso, ha empezado los trámites para jugar en otro estadio en un municipio de Cundinamarca cercano a Bogotá, así lo confirmó el periodista Guillermo Arango en ‘La FM Más Fútbol’.
El Estadio de Mosquera sería la nueva casa del Real Cundinamarca
Este equipo, que por lo general disputa sus partidos de Segunda División en el Estadio Olaya Herrera de Bogotá, cambiaría de sede para instalarse en Mosquera, municipio que en junio pasado tuvo la inauguración de un recinto deportivo que cuenta con un aforo para 5.400 espectadores.
Con las declaraciones del presidente Baena, todo apunta a que el Estadio Municipal de Mosquera será la nueva casa del Real Cundinamarca, esto, independientemente si el club logra o no el ascenso, aunque eso podría ser una condición.
