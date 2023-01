Stalin Motta estrena equipo: el máximo ídolo de La Equidad seguirá en el FPC

Uno de los jugadores más recordados del fútbol colombiano es Stalin Motta Vaquiro, quien aparece como el máximo ídolo de La Equidad, siendo el club en el cual debutó profesionalmente, y en el que se desempeñó durante casi toda su carrera.

No obstante, la decisión del cuerpo técnico del cuadro Asegurador -encabezado por Alexis García- fue no contar con Motta para la temporada 2023, por lo cual el contrato no fue renovado y el deportista tuvo que buscar opciones para seguirse desempeñando en el ámbito profesional.

Stalin Motta es nuevo jugador de Cúcuta Deportivo para 2023

Pues durante el pasado martes 17 de enero se confirmó que Stalin Motta jugará en Cúcuta Deportivo durante la temporada 2023, pues firmó contrato por un año. Allí, el jugador será uno de los encargados de luchar por el ascenso a la primera división.

Cabe recordar que unos días atrás, Motta pasó por los micrófonos de Antena 2 y comentó que su máximo deseo era seguirse desempeñando como futbolista profesional, y que se encontraba analizando ofertas en el balompié nacional.

Así, Stalin Motta es confirmado por el que será su cuarto equipo en el profesionalismo, pues además de La Equidad, tuvo pasos cortos por Atlético Nacional (2010 - 2011) y Barcelona de Guayaquil (2014).

Entre tanto, su periplo por La Equidad implica 14 temporadas, 422 partidos y 46 goles, convirtiéndose en el jugador que en más ocasiones vistió la camiseta Aseguradora, y a su vez, que más portó la cintilla de capitán.

Para el 2023, Cúcuta Deportivo estará disputando el Torneo Betplay, en donde le formato indica que se jugarán dos torneos cortos con cuadrangulares y final. El primer ascenso será para el ganador de una llave entre los dos campeones, y el segundo, entre el perdedor de tal encuentro y el mejor de la reclasificación.