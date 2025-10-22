Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 09:22
Tabla de posiciones del Torneo Betplay 2025-II a una fecha del final
Siete equipos definieron su suerte y quedaron sin opción de clasificar a cuadrangulares.
El próximo fin de semana se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay (segunda división del fútbol colombiano), recordando que de momento hay cinco equipos asegurados en la próxima instancia.
¿Cuáles equipos están clasificados a cuadrangulares en la B?
Jaguares FC, Patriotas FC, Internacional de Palmira, Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca son los cinco equipos que ya se instalaron en la próxima fase del torneo, y solo resta definir tres plazas más entre cuatro equipos con vida.
Es pertinente tener en cuenta que Jaguares y Patriotas serán primero y segundo, respectivamente, pues ya no hay forma de ser igualados en puntos por otros equipos, y serán 'cabeza de grupo' A y B, en ese orden.
Lo anterior, les permite una ventaja deportiva que, en caso de igualar en puntos con otro equipo de su cuadrangular, ganarán la posición sin importar la diferencia de gol.
La tabla de posiciones se divide en tres grupos: el primero con los clasificados, el segundo con los que tienen opción de clasificar en la última jornada, y el tercero con los eliminados.
Tabla de posiciones del Torneo Betplay - fecha 15
1. Jaguares – 36 pts – DG +16
2. Patriotas – 32 pts – DG +8
3. Internacional de Palmira – 28 pts – DG +5
4. Cúcuta – 27 pts – DG +11
5. Real Cundinamarca – 25 pts – DG +9
6. Atlético Huila – 24 pts – DG +8
7. Real Cartagena – 23 pts – DG +1
8. Boca Juniors de Cali – 22 pts – DG +4
9. Deportes Quindío – 22 pts – DG +3
10. Orsomarso – 17 pts – DG -5
11. Bogotá FC – 17 pts – DG -14
12. Atlético FC – 16 pts – DG -10
13. Real Santander – 14 pts – DG -17
14. Tigres – 13 pts – DG -9
15. Barranquilla FC – 12 pts – DG -16
16. Leones – 7 pts – DG -21
Programación última fecha del Torneo Betplay 2025-II
Viernes 24 de octubre
Atlético FC vs Patriotas - 3:00 p. m.
Sábado 25 de octubre
Bogotá vs Leones - 3:00 p. m.
Barranquilla vs Tigres - 4:00 p. m.
Cúcuta vs Orsomarso - 4:00 p. m.
Domingo 26 de octubre
Real Cundinamarca vs Internacional de Palmira - 4:05 p. m.
Lunes 27 de octubre
Real Santander vs Atlético Huila - 3:00 p. m.
Deportes Quindío vs Real Cartagena - 5:15 p. m.
Jaguares vs Boca Juniors - 5:15 p. m.
