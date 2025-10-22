Tabla de posiciones del Torneo Betplay 2025-II a una fecha del final

El próximo fin de semana se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay (segunda división del fútbol colombiano), recordando que de momento hay cinco equipos asegurados en la próxima instancia.

¿Cuáles equipos están clasificados a cuadrangulares en la B?

Jaguares FC, Patriotas FC, Internacional de Palmira, Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca son los cinco equipos que ya se instalaron en la próxima fase del torneo, y solo resta definir tres plazas más entre cuatro equipos con vida.

Es pertinente tener en cuenta que Jaguares y Patriotas serán primero y segundo, respectivamente, pues ya no hay forma de ser igualados en puntos por otros equipos, y serán 'cabeza de grupo' A y B, en ese orden.

Lo anterior, les permite una ventaja deportiva que, en caso de igualar en puntos con otro equipo de su cuadrangular, ganarán la posición sin importar la diferencia de gol.