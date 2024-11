Torneo Betplay 2024-2: programación de la fecha 5 de cuadrangulares

Dimayor anunció este jueves 14 de noviembre la programación de la quinta jornada de los cuadrangulares del Torneo Betplay 2024-2, el cual podría definir a sus dos finalistas próximamente, pues por cada zona hay un equipo que pica en punta.

Cuentas de Unión Magdalena y Llaneros para ser finalistas del Torneo Betplay

En la zona A, Unión Magdalena podría confirmar su paso a la gran final del segundo semestre en caso de derrotar como visitante a Cúcuta en el inicio de la jornada, y esperando que Real Cundinamarca no le gane como local a Atlético Huila.

Llaneros, por su cuenta, podría asegurarse en la final empatándole a Real Cartagena en el Jaime Morón y sin importar lo que suceda en el compromiso entre Deportes Quindío y Orsomarso, que es a primer turno.

Para la quinta fecha, Dimayor determinó darle inicio a los juegos el domingo 17 de noviembre, y cerrar la fecha el lunes 18; y dependiendo lo que ocurra en estos días, se confirmarán los días y horarios para la disputa de la última fecha.

Programación quinta fecha de cuadrangulares del Torneo Betplay

Domingo 17 de noviembre

7:00 p. m. - Cúcuta vs Unión Magdalena (A)

Lunes 18 de noviembre

4:00 p. m. - Real Cundinamarca vs Atlético Huila (A)

6:00 p. m. - Deportes Quindío vs Orsomarso (B)

8:00 p. m. - Real Cartagena vs Llaneros FC (B)

Cabe recordar que en el grupo A, Unión Magdalena es el que tiene la 'ventaja deportiva' al ser primero de la fase regular, y en el B es Llaneros el que cuenta con este privilegio ya que fue segundo. Asimismo, todo indica que el cuadro villavicense, de no ocurrir algo extraordinario, jugará en la Liga Betplay el próximo año, pues viene de ser campeón en el primer semestre y lidera la reclasificación.