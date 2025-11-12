Torneo Betplay 2025-2: posiciones de cuadrangulares tras la fecha 3

Una vez se confirmó el ascenso de Jaguares de Córdoba a la primera división del fútbol colombiano, la lucha por el segundo cupo en la Liga Betplay 2026 se apretó, y terminada la tercera fecha de cuadrangulares, Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca parecen encaminados a pelear por ello.

Por el grupo A, Cúcuta Deportivo y Jaguares hicieron un buen 'negocio' el pasado martes, pues empataron 2-2 en el General Santander, y mientras los Motilones son líderes, los Felinos se aseguraron en la Liga Betplay.

A segundo turno, en Palmira, Atlético Huila le remontó a Internacional y se quedó con un 2-1 que le permite seguir soñando con el paso a la final del segundo semestre. La tabla se apretó.

Tabla de posiciones del cuadrangular A del Torneo Betplay - fecha 3

1. Cúcuta, 7 puntos

2. Jaguares, 5*

3. Huila, 4

4. Internacional, 0

*Ya ascendió a la Liga Betplay 2026.