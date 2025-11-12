Cargando contenido

Jaguares de Córdoba - Torneo Betplay 2025-II
Dimayor
Torneo BetPlay
Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 21:30

Torneo Betplay 2025-2: posiciones de cuadrangulares tras la fecha 3

Un día atrás se confirmó el ascenso de Jaguares a la primera división.

Una vez se confirmó el ascenso de Jaguares de Córdoba a la primera división del fútbol colombiano, la lucha por el segundo cupo en la Liga Betplay 2026 se apretó, y terminada la tercera fecha de cuadrangulares, Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca parecen encaminados a pelear por ello.

Por el grupo A, Cúcuta Deportivo y Jaguares hicieron un buen 'negocio' el pasado martes, pues empataron 2-2 en el General Santander, y mientras los Motilones son líderes, los Felinos se aseguraron en la Liga Betplay.

A segundo turno, en Palmira, Atlético Huila le remontó a Internacional y se quedó con un 2-1 que le permite seguir soñando con el paso a la final del segundo semestre. La tabla se apretó.

Tabla de posiciones del cuadrangular A del Torneo Betplay - fecha 3

1. Cúcuta, 7 puntos
2. Jaguares, 5*
3. Huila, 4
4. Internacional, 0

*Ya ascendió a la Liga Betplay 2026.

Por la zona B de los cuadrangulares, Boca Juniors hizo respetar la localía y se impuso 1-0 a Patriotas en el Pascual Guerrero, por lo que de a poco la 'ventaja deportiva' de los boyacenses deja de ser valedera.

Ya este miércoles, Real Cartagena y Real Cundinamarca se enfrentaron en el Jaime Morón y firmaron un 0-0 en un jugeo interrumpido que mantiene a los del altiplano como el mejor equipo del grupo B y parcial finalista.

Posiciones del grupo B de cuadrangulares - fecha 3, Torneo Betplay

1. Real Cundinamarca, 7 puntos
2. Boca Juniors, 4
3. Real Cartagena, 3
4. Patriotas, 1

Programación de la fecha 4 de cuadrangulares del Torneo Betplay

La próxima fecha del Torneo Betplay se jugará así:

Sábado 15 de noviembre
Huila vs Internacional - 2:00 p. m.
Jaguares vs Cúcuta - 4:00 p. m.
Patriotas vs Boca Juniors - 6:20 p. m.

Domingo 16 de noviembre
Real Cundinamarca vs Real Cartagena - 7:30 p. m.

