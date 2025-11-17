Torneo Betplay 2025-2: posiciones de cuadrangulares tras la fecha 4

La cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II dejó movimientos importantes en ambas zonas, especialmente en el grupo A, donde Atlético Huila venció 1-0 a Internacional de Palmira y Cúcuta Deportivo superó 2-1 a Jaguares en Montería.

Con estos resultados, Internacional de Palmira quedó matemáticamente eliminado, pues sigue sin sumar puntos y ya no puede alcanzar al líder Cúcuta, que llegó a 10 unidades y tomó ventaja en la lucha por llegar a la final.

El grupo A quedó así: Cúcuta Deportivo líder con diez puntos, seguido por Atlético Huila con siete, Jaguares con cinco, y en el fondo Internacional de Palmira sin unidades, confirmando su eliminación anticipada.

Posiciones del grupo A tras la fecha 4

1. Cúcuta Deportivo, 10 puntos

2. Atlético Huila, 7

3. Jaguares, 5*

4. Internacional de Palmira, 0

*Ascendido a la Liga Betplay 2026