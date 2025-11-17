Cargando contenido

Patriotas vs Real Cartagena
Dimayor
Torneo BetPlay
Lun, 17/11/2025 - 11:25

Torneo Betplay 2025-2: posiciones de cuadrangulares tras la fecha 4

Apenas hay un equipo eliminado en esta instancia del torneo de ascenso.

La cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II dejó movimientos importantes en ambas zonas, especialmente en el grupo A, donde Atlético Huila venció 1-0 a Internacional de Palmira y Cúcuta Deportivo superó 2-1 a Jaguares en Montería.

Con estos resultados, Internacional de Palmira quedó matemáticamente eliminado, pues sigue sin sumar puntos y ya no puede alcanzar al líder Cúcuta, que llegó a 10 unidades y tomó ventaja en la lucha por llegar a la final.

El grupo A quedó así: Cúcuta Deportivo líder con diez puntos, seguido por Atlético Huila con siete, Jaguares con cinco, y en el fondo Internacional de Palmira sin unidades, confirmando su eliminación anticipada.

Posiciones del grupo A tras la fecha 4

1. Cúcuta Deportivo, 10 puntos
2. Atlético Huila, 7
3. Jaguares, 5*
4. Internacional de Palmira, 0

*Ascendido a la Liga Betplay 2026

En el grupo B, Patriotas se impuso 1-0 sobre Boca Juniors de Cali en Tunja, mientras que Real Cartagena consiguió una victoria clave al derrotar 1-2 a Real Cundinamarca en Techo, lo que lo mantiene firme en la pelea por el cupo a la final.

Con estos marcadores, la tabla del grupo B quedó ajustada: Real Cundinamarca lidera con 7 puntos, seguido de Real Cartagena con 6, mientras que Patriotas y Boca Juniors de Cali suman 4 unidades cada uno.

Torneo Betplay: posiciones del grupo B - fecha 4

1. Real Cundinamarca, 7 puntos
2. Real Cartagena, 6
3. Patriotas, 4
4. Boca Juniors de Cali, 4

La quinta fecha tendrá duelos decisivos: Huila vs. Cúcuta, Internacional vs. Jaguares, Real Cundinamarca vs. Boca Juniors de Cali y Real Cartagena vs. Patriotas.

Cabe recordar que Jaguares ya aseguró el primer ascenso a la Liga Betplay 2026 y solo queda un cupo disponible para la próxima temporada.

