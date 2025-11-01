Torneo Betplay 2025-II: posiciones de cuadrangulares luego de la fecha 1

Se disputó la primera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2025-II. El viernes 31 de octubre se disputaron los dos primeros juegos del grupo A, mientras que el sábado 1 de noviembre hubo espacio para la zona B.

Como casualidad, ninguno de los dos equipos que tienen la 'ventaja deportiva' iniciaron con victoria en los cuadrangulares, por lo que en ambas zonas hay líderes sorpresivos al corte de la primera jornada.

Una victoria visitante y un empate se registraron en la zona A, teniendo en cuenta que Cúcuta dio el golpe ante Inter en Palmira, y Huila se fue en tablas con Jaguares.

En el grupo B hubo un empate y una victoria local, pues Real Cartagena igualó con Boca Juniors, mientras que Real Cundinamarca dio un golpe de autoridad contra Patriotas en Techo.