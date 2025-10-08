Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 15:34
Torneo Betplay 2025-II: tabla de posiciones a tres fechas del final
Ocho equipos clasificarán a los cuadrangulares semifinales para definir al segundo campeón del año.
Avanza el Torneo Betplay, y solo restan tres jornadas para que finalice la fase regular, definiendo así a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales. La lucha por clasificar está intensa y hay varios implicados.
Puede leer: Cali vs América cambia de fecha y horario
Jaguares de Córdoba sigue haciendo un trabajo impecable, pues luego de consagrarse campeón del primer semestre, marcha en la primera posición de este certamen y clasificó hace varias jornadas a los cuadrangulares.
Patriotas, Internacional de Palmira y Cúcuta Deportivo también están fijos en los cuadrangulares semifinales, por lo que solo quedan cuatro cupos para meterse en la disputa del título.
Posteriormente hay tres equipos que, de ganar en la próxima jornada, clasificarán a la próxima instancia: Real Cartagena, Real Cundinamarca y Atlético Huila.
Luego de ellos se sitúan varios equipos que están con cinco o seis unidades menos, pero aún conservan la posibilidad remota de clasificar a los cuadrangulares semifinales.
Tabla de posiciones del Torneo Betplay 2025-II
1. Jaguares F.C. – 33 pts (+13)
2. Patriotas F.C. – 26 pts (+6)
3. Internacional F.C. de Palmira – 24 pts (+4)
4. Cúcuta Deportivo – 23 pts (+9)
5. Real Cartagena – 22 pts (+3)
6. Real Cundinamarca – 22 pts (+8)
7. Atlético Huila – 21 pts (-1)
8. Boca Juniors de Cali – 16 pts (+2)
9. Deportes Quindío – 16 pts (+1)
10. Orsomarso S.C. – 16 pts (-4)
11. Atlético F.C. – 15 pts (-8)
12. Bogotá F.C. – 15 pts (-11)
13. Real Santander S.A. – 14 pts (+2)
14. Tigres F.C. – 12 pts (-6)
15. Barranquilla F.C. – 7 pts (-10)
16. Leones F.C. – 4 pts (-18)
Le puede interesar: [Video] Angustia en Selección Colombia: Lerma casi lesiona a James
Cabe recordar que el campeón de este semestre se medirá con el del primero (Jaguares) para definir un ascenso a la Liga Betplay 2026; y el que pierda dicha final se enfrentará con el líder de la reclasificación en búsqueda del segundo ascenso.
Fuente
Antena 2