Torneo Betplay 2025-II: tabla de posiciones a tres fechas del final

Avanza el Torneo Betplay, y solo restan tres jornadas para que finalice la fase regular, definiendo así a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales. La lucha por clasificar está intensa y hay varios implicados.

Puede leer: Cali vs América cambia de fecha y horario

Jaguares de Córdoba sigue haciendo un trabajo impecable, pues luego de consagrarse campeón del primer semestre, marcha en la primera posición de este certamen y clasificó hace varias jornadas a los cuadrangulares.

Patriotas, Internacional de Palmira y Cúcuta Deportivo también están fijos en los cuadrangulares semifinales, por lo que solo quedan cuatro cupos para meterse en la disputa del título.

Posteriormente hay tres equipos que, de ganar en la próxima jornada, clasificarán a la próxima instancia: Real Cartagena, Real Cundinamarca y Atlético Huila.