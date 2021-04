Torneo BetPlay: cinco equipos aseguraron un lugar en cuadrangulares

El Torneo BetPlay está en su recta final y a falta de una fecha hay cinco equipos que tienen un lugar asegurado en la ronda final, mientras que cinco clubes pelean por últimos tres puestos.

Hasta el momento, Unión Magdalena, Atlético Huila, Deportes Quindío, Valledupar y Leone seguirán en la lucha por el ganarse el ascenso, mientras que Cortuluá, Real Cartagena y Atlético de Cali intentarán conservar su casilla en el grupo de los ocho para ser parte de la etapa definitiva.

Lea también: Guardiola critica a la UEFA y la FIFA por la falta de descanso para los jugadores

Por otro lado, Fortaleeza y Orsomarso son los únicos equipos que aún tienen aspiraciones por meterse al selecto listado de clasificados.

Cortuluá y Real Cartagena, con 20 puntos cada uno, y Atlético con 19, deberán sumar en la última fecha para mantenerse en los puestos de clasificación ya que Fortaleza (19 puntos) y Orsomarso (18 puntos) están al asecho.

Le puede interesar: Gamero envía mensaje a Guarín y habla del futuro del jugador en Millonarios

Torneo BetPlay:

1. Unión Magdalena - 27 puntos

2. Atlético Huila - 26 puntos

3. Deportes Quindío - 24 puntos

4. Valledupar - 22 puntos

5. Leones - 22 puntos

6. Cortuluá - 20 puntos

7. Real Cartagena - 20 puntos

8. Atlético de Cali - 19 puntos

---------

9. Fortaleza - 19 puntos

10. Orsomarso - 18 puntos

En el complemento de la fecha 14, Tigres podría meterse en la pelea cuando enfrente a Bogotá, en caso de ganar llegaría a 19 puntos. También jugarán Llaneros contra Valledupar y Boca Juniors frente a Atlético Huila.

Así se jugará la última fecha de la fase todos contra todos:

Barranquilla Vs. Deportes Quindío; Fortaleza Vs. Bogotá; Valledupar Vs. Unión Magdalena; Leones Vs. Real Santander; Atlético Vs. Orsomarso; Tigres Vs. Llaneros; Atlético Huila Vs. Real Cartagena; Cortuluá Vs. Boca Juniors.