Torneo Betplay: confirmados los grupos de cuadrangulares y partidos de la fecha 1

Este miércoles 11 de octubre no solo quedaron definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay del segundo semestre de 2023, sino que mediante un sorteo se conformaron los dos grupos para esta fase.

De entrada era clave recordar que Fortaleza CEIF y Llaneros FC fueron primero y segundo, respectivamente, de la tabla de posiciones, lo cual les dio el derecho de ser 'cabeza de serie' de los grupos A y B.

En consecuencia, ninguno de los equipos que integren los grupos podrán igualar en el primer lugar con Fortaleza o Llaneros, ya que tienen el 'punto invisible', los cual los clasificaría directamente a la final sin importar la diferencia de gol.

¿Cómo quedaron los grupos de cuadrangulares del Torneo Betplay?

Lugo del sorteo se definió que el grupo A quedó conformado por Fortaleza, Real Cartagena, Leones y Boca Juniors de Cali; y el B tiene a Llaneros, Cúcuta, Barranquilla y Atlético FC.

De hecho, al igual que en las ediciones anteriores de los sorteos de cuadrangulares de Liga y Torneo Betplay, se manejaron siembras, lo cual indicaba que el tercero y cuarto quedaban en diferente zona, al igual que quinto y sexto, como séptimo y octavo.

Programación de la primera fecha de cuadrangulares del Torneo Betplay 2023

Leones vs. Cartagena

Boca Juniors vs. Fortaleza

Barranquilla vs. Atlético FC

Cúcuta vs. Llaneros

Los partidos en mención se disputarán durante el fin de semana del 14, 15 y 16 de octubre; y de paso estos mismos duelos, pero con localías invertidas serán los juegos que protagonicen la sexta fecha de los cuadrangulares del Torneo Betplay; el campeón se conocería a mediados de noviembre.