Torneo Betplay EN VIVO Sorteo de los Cuadrangulares Hora y Canal para Ver

Cada vez falta menos para conocer al equipo que se quedará con el Torneo Betplay 2024-2, pues este martes 22 de octubre se juega la última fecha del todos contra todos del torneo de la B en Colombia.

Le puede interesar: Árbitro del Cali vs América despierta polémica: "puede perjudicar"

Unión Magdalena, Llaneros, Real Cartagena, Atlético Huila y Real Cundinamarca llegan a esta última fecha ya clasificados y esperan conocer a los demás tres equipos que entrarán en la fase decisiva del torneo.

Vale la pena resaltar que al ser la última fecha del todos contra todos, los partidos se jugarán en simultaneo y desde las seis de la tarde de la siguiente forma.

Lea también: Nuevo pleito ante Dimayor: equipo reclamó los tres puntos

Quindío vs Leones - 6:00 p.m.

Real Cartagena vs Tigres - 6:00 p.m.

Unión Magdalena vs Boca Juniors de Cali - 6:00 p.m.

Internacional Palmira vs Real Santander - 6:00 p.m.

Bogotá vs Orsomarso - 6:00 p.m.

Llaneros vs Huila - 6:00 p.m.

Real Cundinamarca vs Cúcuta - 6:00 p.m.

Atlético FC vs Barranquilla FC - 6:00 p.m.

Hora y Canal para ver Sorteo Cuadrangulares Torneo Betplay 2024-2

Una vez finalizados los partidos de la última fecha del todos contra todos la Dimayor sorteará los cuadrangulares finales a las 8:00 de la noche y dicho sorteo se podrá seguir por Win Sports.