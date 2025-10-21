Torneo BetPlay: histórico del FPC no clasificaría a cuadrangulares

Mientras la Liga BetPlay 2025-II todavía tiene mucha tela por cortar pensando en asegurar los clasificados para los cuadrangulares semifinales, el Torneo BetPlay está recorriendo la última fecha con casi todo definido para las fases finales del campeonato.

Vea también: Egan Bernal y un impresionante ascenso en el escalafón UCI que comanda Pogacar

La fecha 15 terminó con la victoria de Atlético Huila en el Guillermo Plazas Alcid frente a Real Cundinamarca. El juego tenía a un club que buscaba afianzarse dentro de los ocho primeros, mientras que la visita esperaba ponerse en la parte alta de la tabla de clasificación.

Con la victoria, Huila ascendió a la sexta casilla con 24 unidades y ya estaría en los cuadrangulares semifinales, dado que solo hay un club que está afuera de los ocho primeros que tiene opciones. Deportes Quindío deberá intentar clasificar estando noveno en estos momentos y luchando con Boca Juniors de Cali y Real Cartagena como sus principales rivales en esa necesidad.

En ese sentido, la preocupación viene con el Deportes Quindío que puede escalar a la zona de clasificados dependiendo de lo que pase en la última jornada., Uno de los históricos del Fútbol Profesional Colombiano podría quedarse afuera de la fiesta grande y aplazar su ascenso a la máxima categoría.

QUINDÍO PODRÍA SER ELIMINADO O ELIMINAR A OTROS HISTÓRICOS: CUENTAS DEL TORNEO BETPLAY

Todo se definirá en la última fecha en la cual al Quindío le tocará bailar con la más difícil en la necesidad de sellar la clasificación. Los dirigidos por Harold Rivera tendrán que sumar de a tres contra Real Cartagena, pues el empate no les sirve, ni mucho menos la derrota.

Le puede interesar: La 'ventaja' que tendría Colombia en la Liga de Naciones de CONMEBOL

Y es que, el equipo heroico también está en la pelea por sellar la clasificación. Es un rival más que directo en ese anhelo de jugar las finales. Quindío es noveno con 22 unidades, mientras que Cartagena es séptimo con 23 puntos.

En ese orden de ideas, Quindío podría quedarse afuera o, eliminar a Real Cartagena si se dan algunos resultados en la finalización de la fecha. A su vez, también podría dejar de lado a otros clubes que están peleando por sellar la clasificación como lo es Boca Juniors de Cali.

Si Quindío suma los tres puntos en la última fecha, ascenderán a 25 unidades. Este resultado daría el golpe a Real Cartagena, que podría salir de los ocho si Boca Juniors le gana a Jaguares de Córdoba que ya está tranquilo en el liderato en soledad.

El empate entre Deportes Quindío y Real Cartagena podría ser útil en caso de que Boca Juniors de Cali no les saque puntos a Jaguares en Montería. Esos son los escenarios que tienen los quindianos para no quedarse afuera.

Lea también: Dimayor cambió programación de América Vs Junior y Nacional Vs Medellín

En ese sentido, la finalización de la fase regular del Torneo BetPlay podría dejar afuera a un histórico campeón del FPC como Deportes Quindío que luce más necesitado o a un Real Cartagena si los de Armenia superan a los cartageneros y si Boca Juniors de Cali vence a Jaguares de Córdoba.

Y claro, también estaría el otro escenario en el que el eliminado sea Boca Juniors de Cali, uno de los clubes fundadores del Fútbol Profesional Colombiano si Quindío supera o empata con Cartagena y que los vallecaucanos no venzan a Jaguares en condición de visitante.