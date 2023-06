Torneo Betplay: las cuentas de seis equipos para ser finalistas

Los cuadrangulares del Torneo Betplay ya superaron un buen porcentaje y solo resta una fecha para su finalización; no obstante, sigue sin conocerse a los dos equipos que disputarán la final.

Pues en el grupo A hay dos equipos con vida, siendo estos Llaneros y Fortaleza CEIF; mientras que en el B, no hay eliminados, pues Cúcuta, Valledupar, Patriotas y Cortuluá tiene chance.

Torneo Betplay: tabla de posiciones de los cuadrangulares

Grupo A

1. Llaneros, 10 puntos

2. Fortaleza, 9

3. Real Cartagena, 5

4. Quindío, 3

Grupo B

1. Cúcuta, 7 puntos

2. Valledupar, 6

3. Patriotas, 5

4. Cortuluá, 5

Así las cosas, resulta importante analizar las cuentas que hacen los seis equipos con vida para disputar la final del primer semestre en el torneo de ascenso colombiano.

Llaneros: al comandar el grupo A con diez puntos, los villavicences dependen de sí mismos, por lo que una victoria ante Quindío como locales los pondrá en la final; si empatan o pierden, tendrán que esperar a que Fortaleza no gane.

Fortaleza: en el caso de los bogotanos se invierten los papeles, y para clasificar a la final tendrán que derrotar a Cartagena como visitantes y esperar que Llaneros no gane en el Bello Horizonte.

Cúcuta: para los Motilones, al ser líderes de la zona B, la tarea es simple, ya que deben ganarle a Cortuluá en el General Santander y serán finalistas.

Valledupar: los vallenatos, por su parte, tendrán que ganarle en Tunja a Patriotas y esperar que Cúcuta empate o pierda contra Cortuluá.

Patriotas: una victoria en La Independencia contra Valledupar es fundamental, acompañada de un empate entre Cúcuta y Cortuluá o victoria de los vallecaucanos. Es importante que los boyacenses cuentan con el 'punto invisible'.

Cortuluá: con al tarea más difícil -sobre el papel- el Equipo Corazón tendrá que salir victorioso ante Cúcuta en el General Santander y esperar que Patriotas y Valledupar terminen igualados.

Programación de la fecha 6 de cuadrangulares de la Liga Betplay

El sábado se conocerá al finalista del grupo B, teniendo en cuenta que Patriotas vs. Valledupar y Cúcuta vs. Cortuluá se disputarán a las 4:00 p. m.; mientras que el ganador de la zona A se definirá el domingo, cuando Llaneros vs. Quindío y Cartagena vs Fortaleza se midan a las 4:00 de la tarde.