Torneo BetPlay: los favoritos para ascender a primera división

Los campeonatos de fútbol profesional en Colombia están por llegar a su desenlace en lo que tiene que ver con la fase regular, y a esta altura del año, uno de los temas importantes, junto a la reclasificación, son los ascensos y descensos que están por decretarse para la temporada 2022.

Así las cosas, cuando solo resta una fecha para definir los equipos que disputarán los cuadrangulares finales en el Torneo BetPlay o campeonato de ascenso, resulta pertinente conocer acerca de los favoritos para ser nuevos 'inquilinos' de la primera división.

Vale recordar que en esta edición del torneo tan solo hubo 15 participantes, por lo que cada conjunto jugará 14 partidos, en una fase que terminará el próximo 30 de octubre.

De tal forma, hay seis equipos clasificados, y tres que pelean por dos cupos; Cortuluá, Real Cartagena y Atlético de Cali darán todo para meterse en la 'fiesta de fin de año'.

Respecto a los clubes clasificados, ya están, en su orden, Fortaleza, Leones, Unión Magdalena, Bogotá, Boyacá Chicó y Llaneros.

Así las cosas, es menester que el equipo más goleador del campeonato es Unión; el que tiene la valla menos vencida es Chicó; el que más ganó fue Leones y el que menos perdió es Fortaleza; por lo que estos serían los cuatro equipos favoritos para pelear el ascenso.

Las cuatro escuadras ya se han hecho presentes al menos una vez en la máxima categoría de Colombia, pero el saber que solo Unión Magdalena y Boyacá Chicó han salido campeones de la primera división, esclarece un poco más el panorama.

En la última jornada, el encuentro más interesante será justamente el que disputen boyacenses y samarios en Tunja, seguido de Atlético vs Leones, Fortaleza vs Cortuluá y Orsomarso vs Real Cartagena.