Torneo BetPlay: los tres escenarios para definir el segundo ascendido

Antes de disputar las finales del Torneo BetPlay y sin todavía sellar el boleto a disputar la definición del título de este segundo semestre, se conoció que Jaguares de Córdoba llegó a los 93 puntos en la tabla de reclasificación, afianzándose como el mejor reclasificado y el primer ascendido.

Con este puntaje imposible de igualar en lo que resta de los cuadrangulares, Jaguares ascendió de manera prematura, dejando todo para la suerte en las siguientes fechas con el anhelo de volver a ser campeón en el 2025, dado que ganaron el primer semestre ante Patriotas.

Sin duda alguna, los cordobeses siguen dando de qué hablar. No demoraron mucho en la segunda división y tenían la mentalidad clara de regresar a la máxima categoría. Por esta razón, Álvaro Hernández y sus dirigidos dieron golpes desde la primera fecha del primer semestre y no pararon de hacerlo. De hecho, se hicieron inalcanzables para Patriotas o Cúcuta que le siguen.

Patriotas protagonizó la final pasada ante Jaguares y a lo largo del año ha sumado 80 unidades. Por su parte, Cúcuta que es el tercer reclasificado suma 77 puntos y ya ninguno puede llegar a la marca de los cordobeses. Bajo este panorama, los patrióticos y cucuteños siguen peleando por el segundo ascenso a la Liga BetPlay.

ASÍ SE DEFINE EL SEGUNDO ASCENDIDO PARA LA LIGA BETPLAY 2026

Patriotas y Cúcuta siguen en la pelea en estos cuadrangulares con la opción de sellar el segundo ascenso para disputar la Liga BetPlay 2026. Ambas escuadras que siguen en la parte alta de la reclasificación pueden llegar a acompañar a Jaguares dentro de la máxima categoría.

En los cuadrangulares, Cúcuta está en el liderato del Grupo A con siete unidades y está muy cerca de sellar la clasificación para la final del segundo semestre. Patriotas por su parte, va último en el Grupo B con un punto a cinco unidades del líder de la zona.

Los boyacenses y cucuteños tienen más posibilidades que los demás clubes que también buscan sellar el ascenso, dado que están en la parte alta de la reclasificación. En ese orden de ideas, estos son los tres escenarios que hay para definir al segundo ascendido para el 2026.

El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad de que Jaguares vuelva a ser campeón en este segundo semestre. Los cordobeses están en la segunda casilla del Grupo A con cinco unidades, a dos del líder. En ese caso, si ganan el título, los dos siguientes reclasificados, Cúcuta y Patriotas disputarán el segundo ascenso. Además, no habría Gran Final del Torneo BetPlay.

Si el campeón es Patriotas, es decir, el segundo de la reclasificación, en función de haber sido el siguiente club con mayores puntos a lo largo del año, se confirmará el ascenso de los boyacenses junto con el de Jaguares que ya se dio. Sin embargo, van últimos en su grupo con apenas un punto.

Por último, puede haber otro escenario en el que el ganador del segundo semestre no sea ni Jaguares ni Patriotas, quienes lideran en la tabla de reclasificación. Si esto sucede, el campeón de este torneo deberá enfrentarse con el segundo de la tabla acumulada del año.

En ese sentido, Cúcuta se juega sus cartas con este escenario. Si los cucuteños, que son terceros en la tabla de reclasificación salen campeones manteniendo ese tercer puesto, habrá un repechaje entre el cuadro nortesantandereano y el segundo mejor equipo de todo el año, en estos momentos, Patriotas.