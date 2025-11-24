Torneo Betplay: programación de la final Cúcuta - Real Cundinamarca

Cabe recordar que el primer ascendido a la Liga Betplay 2026 ya está definido: Jaguares, campeón del primer semestre y líder de la reclasificación anual.

El segundo ascenso saldrá entre Cúcuta Deportivo, Real Cundinamarca o Patriotas; este último, aunque no juega la final, sigue en la pelea por la vía del repechaje.

Vías para ascender a la Liga Betplay 2026

Cúcuta ascenderá directamente si es campeón de la final y suma al menos tres puntos en la serie, pues eso lo dejaría como segundo en la reclasificación, solo por detrás de Jaguares. No obstante, si gana el título sumando apenas dos puntos (dos empates y victoria por penales), tendrá que disputar el repechaje ante Patriotas.

Real Cundinamarca no puede ascender directamente, incluso siendo campeón, por lo que su único camino será levantar el título y luego medirse con Patriotas en el repechaje por el último cupo a la A.

Patriotas, por su parte, avanzará al repechaje siempre y cuando no sea superado en la reclasificación por ninguno de los finalistas. En ese escenario jugará contra el campeón por el tiquete final a la Liga BetPlay 2026.