Lun, 24/11/2025 - 18:24
Torneo Betplay: programación de la final Cúcuta - Real Cundinamarca
Uno de estos equipos, o Patriotas, será el segundo ascendido a la Liga Betplay 2026.
Dimayor publicó este lunes la programación oficial de la final del Torneo Betplay 2025-II, serie en la que se definirá al campeón del segundo semestre y al equipo que peleará por el ascenso restante. Solo queda pendiente la confirmación del horario del partido de vuelta.
El juego de ida se disputará el jueves 27 de noviembre en el estadio Metropolitano de Techo, donde Real Cundinamarca recibirá a Cúcuta Deportivo desde las 8:30 de la noche.
La vuelta será el martes 2 de diciembre en el estadio General Santander, pero el horario aún está por definir, a la espera del ajuste en la parrilla de programación de Dimayor y Win Sports.
Cúcuta - Real Cundinamarca: ¿Cuándo es la final del Torneo Betplay?
Final IDA
Jueves 27 de noviembre
Real Cundinamarca vs Cúcuta Deportivo
8:30 p. m.
Estadio Metropolitano de Techo
Final VUELTA
Martes 2 de diciembre
Cúcuta Deportivo vs Real Cundinamarca
Por definir
Estadio General Santander
Cabe recordar que el primer ascendido a la Liga Betplay 2026 ya está definido: Jaguares, campeón del primer semestre y líder de la reclasificación anual.
El segundo ascenso saldrá entre Cúcuta Deportivo, Real Cundinamarca o Patriotas; este último, aunque no juega la final, sigue en la pelea por la vía del repechaje.
Vías para ascender a la Liga Betplay 2026
Cúcuta ascenderá directamente si es campeón de la final y suma al menos tres puntos en la serie, pues eso lo dejaría como segundo en la reclasificación, solo por detrás de Jaguares. No obstante, si gana el título sumando apenas dos puntos (dos empates y victoria por penales), tendrá que disputar el repechaje ante Patriotas.
Real Cundinamarca no puede ascender directamente, incluso siendo campeón, por lo que su único camino será levantar el título y luego medirse con Patriotas en el repechaje por el último cupo a la A.
Patriotas, por su parte, avanzará al repechaje siempre y cuando no sea superado en la reclasificación por ninguno de los finalistas. En ese escenario jugará contra el campeón por el tiquete final a la Liga BetPlay 2026.
