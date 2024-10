Torneo Betplay: Tabla de posiciones a una fecha del final; hay tres cupos a cuadrangulares

Así como en la primera división del fútbol colombiano sigue la lucha entre algunos equipos por no descender, en el Torneo Betplay se mantiene la conversación por el ascenso, y por ahora hay algunos clubes que están luchando por ingresar a cuadrangulares cuando solo resta una fecha.

Actualmente hay cinco equipos clasificados a la próxima ronda del certamen, pues Unión Magdalena, Llaneros FC, Real Cartagena, Atlético Huila y Real Cundinamarca ya están asegurados.

Ya en los clasificados parciales se sitúan Cúcuta Deportivo, Deportes Quindío y Barranquilla FC; mientras que entre los que tienen opciones y lucharán hasta la última fecha por entrar, se encuentran Orsomarso, Internacional, Leones y Tigres.

Tabla de posiciones del Torneo Betplay a falta de una fecha

1. Unión Magdalena, 31 puntos

2. Llaneros, 30

3. Real Cartagena, 29

4. Atlético Huila, 28

5. Real Cundinamarca, 24

6. Cúcuta Deportivo, 22

7. Deportes Quindío, 21 (+1)

8. Barranquilla FC, 21 (-1)

9. Orsomarso, 21 (-4)

10. Internacional, 19

11. Leones, 18

12. Tigres, 18

13. Boca Juniors, 17

14. Bogotá FC, 15

15. Atlético FC, 12

16. Real Santander, 10

Ahora, con base en estos números, parece que la pelea real por avanzar a cuadrangulares será entre Cúcuta, Quindío, Barranquilla y Orsomarso; los equipos que vienen detrás parece que la tienen cuesta arriba para avanzar de ronda, más allá de las opciones matemáticas.

Programación última fecha del Torneo Betplay

La fecha 16 (última) del Torneo Betplay está programada inicialmente para disputarse el sábado 19 de octubre, pero en los próximos días Dimayor hará el anuncio oficial, incluyendo los horarios.

Internacional vs. Real Santander

Bogotá FC vs. Orsomarso

Llaneros FC vs. Atlético Huila

Quindío vs. Leones

Real Soacha vs. Cúcuta

Atlético FC vs. Barranquilla FC

Unión Magdalena vs. Boca Juniors

Real Cartagena vs. Tigres