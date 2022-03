Torneo Betplay: tras el escándalo en 2021, Unión Magdalena se proclamó campeón

El torneo Betplay 2021 seguramente será recordado como uno de los más polémicos por la forma en que se resolvió uno de los ascensos, precisamente el de Unión Magdalena, que este jueves se proclamó campeón de ese torneo.

Pues luego de aquel escándalo en donde están inmersos algunos jugadores de Llaneros, quienes se presume que habrían sido cómplices de los goles con que el 'ciclón bananero' se hizo con la victoria en la última fecha; este 10 de marzo se disputó la final de ese certamen.

De tal manera, Cortuluá y Unión Magdalena se pusieron cita en el estadio Doce de Octubre -donde el 'equipo corazón' juega de local- y en un partido que terminó 1-1, el cuadro de Santa Marta se terminó coronando campeón.

La final sin duda fue atípica, rara. Pues el presunto no merecimiento de los samarios, sumado a que los dos equipos finalmente ascendieron a primera división, que la Liga Betplay ya está sobre la mitad de la fase regular, y que el duelo no representaba mucho, se juntaron para un juego que posiblemente muy pocos tenían presente.

El partido inició con buenas posibilidades en ataque para los dueños de casa que a los siete minutos de la primera parte se fueron arriba en el marcador con gol de Kener Valencia.

No obstante, a los 42' fue el jugador Ethan González quien marcó el 1-1 que no solo mandó así el juego a los vestuarios, sino que decretó el marcador final ya que en la segunda parte no se hicieron daño.

Tras esto, el partido se definió por la vía de los penaltis, en donde un contundente 3-0 significó la victoria y a la postre el título de Unión Magdalena.

De tal forma, ahora los equipos continuarán adelantando su participación en la Liga Betplay en donde Cortuluá está en la casilla 14, mientras el Unión es último y de momento está perdiendo la categoría.