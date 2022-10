Torneo Betplay: tres clasificados a cuadrangulares y diez equipos por cinco cupos

Avanzan los campeonatos de Dimayor y uno de los que tiene las miradas encima es el Torneo Betplay, el cual ya superó la decimoquinta fecha y durante el sábado 8 de octubre vivirá la última jornada.

Así, y teniendo en cuenta que serán ocho los equipos que clasificarán a los cuadrangulares para definir al campeón del segundo semestre, es importante revisar las posiciones, aquellos que ya están fijos en las semifinales, al igual que los que tienen aspiraciones de avanzar.

Torneo Betplay: cómo va la tabla de posiciones previo a la última fecha

1. Fortaleza, 25 puntos

2. Quindío, 25

3. Tigres, 25

4. Llaneros, 24

5. Chicó, 23

6. Atlético FC, 23

7. Huila, 22

8. Barranquilla, 22

-------------

9. Leones, 21

10. Real Santander, 21

11. Bogotá, 20

12. Cúcuta, 19

13. Boca Juniors, 19

14. Cartagena, 16

15. Valledupar, 9

16. Orsomarso, 7

¿Cuáles equipos ya están clasificados a cuadrangulares?

A la última fecha del segundos semestre de 2022, Fortaleza CEIF, Deportes Quindío y Tigres FC llegan clasificados con 25 unidades.

Los equipos que llegan con opción de jugar los cuadrangulares

Llaneros, Boyacá Chicó, Atlético FC, Atlético Huila, Barranquilla FC, Leones, Real Santander, Bogotá FC, Cúcuta Deportivo y Boca Juniors llegan con posibilidad de avanzar, siendo los cinco primeros los que momentáneamente están entre los ocho.

Los clubes que ya están eliminados del Torneo

Real Cartagena, Valledupar FC y Orsomarso son los tres equipos que no tienen opción alguna de clasificar entre los ocho y seguirán condenados a jugar en la B durante el 2023.

¿Cómo se jugará la fecha 16 del Torneo Betplay 2022?

Boca Juniors vs Real Santander, Bogotá vs Real Cartagena, Barranquilla vs Orsomarso, Atlético Huila vs Atlético FC, Deportes Quindío vs Leones, Boyacá Chicó vs Llaneros, Cúcuta Deportivo vs Tigres y Fortaleza vs Valledupar son los ocho partidos que se jugarán de manera simultanea este sábado 8 de octubre a partir de las 4:05 de la tarde.