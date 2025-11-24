Tres equipos buscan el ascenso: ¿Qué debe pasar en la final del Torneo?

Jaguares de Córdoba se llevó el crédito de ascender de manera anticipada para la Liga BetPlay 2026. Aunque no lograron llegar a la final del Torneo BetPlay, lograron firmar su vuelta a la primera división, gracias a la tabla de la reclasificación que será el factor determinante en la definición del título y en el segundo ascendido.

En una jornada definitiva sumamente tensa en el que Cúcuta Deportivo peleaba en su grupo con Atlético Huila y Jaguares por clasificar a la final, mientras que Real Cundinamarca y Patriotas buscaban ese objetivo en el otro lado del cuadrangular. Finalmente, un gol salvador de los cucuteños fue suficiente para superar al elenco huilense en la tabla de posiciones.

Cúcuta Deportivo tiene una chance de oro para lograr su ascenso y el regreso de un equipo tradicional a la primera división. Real Cundinamarca quiere hacer historia y ascender, y, pese a que no pudo meterse en la gran final de la segunda división del Fútbol Colombiano, aparece Patriotas Boyacá que espera por una oportunidad.

¿QUÉ LE SIRVE A LOS FINALISTAS DEL TORNEO BETPLAY?

Sin duda alguna, Cúcuta y Real Cundinamarca parten con las ventajas con la oportunidad de consagrarse. Los cucuteños tienen otro aliado que es la tabla de reclasificación, en la cual son terceros con 83 unidades, tres menos que Patriotas que, por ahora tendría un gran premio pensando en poder ascender nuevamente a la primera división.

En ese sentido, Cúcuta tiene el plano más sencillo. Los ‘Motilones’, que cierran la final en el Estadio General Santander tendrán que quedar campeones ganando por lo menos uno de los dos partidos. Así igualarían la línea de Patriotas en la reclasificación y ascenderían sin necesidad de jugar otro partido adicional.

Por su parte, Real Cundinamarca está alejado en la tabla de reclasificación. Sin el plus que sí tiene su rival, los cundinamarqueses deberán ser campeones y con eso jugarán el repechaje. Si Cúcuta no consigue los tres puntos en alguno de los dos encuentros, la repesca será contra Patriotas.

PATRIOTAS ESPERA POR EL DESCENLACE DE LA FINAL DEL TORNEO BETPLAY

El otro equipo que guarda esperanzas para ascender es Patriotas que no pudo sellar su clasificación a la final. Aunque tuvo el punto invisible en sus manos, se fue goleado contra Real Cundinamarca en la sexta fecha y esto acabó parcialmente el sueño.

Ahora Patriotas tendrá que esperar qué pase en el partido entre Cúcuta y Real Cundinamarca. Si los cucuteños quedan campeones sin conseguir tres puntos en alguno de los dos encuentros, habrá repechaje entre los patrióticos y los nortesantandereanos para definir el segundo ascendido.

Por su parte, el otro escenario que le puede servir a Patriotas es que Real Cundinamarca quede campeón ganando los dos partidos o ganando uno y empatando el otro. Esto dejaría al elenco boyacense en la segunda posición de la reclasificación y jugaría el repechaje frente al equipo cundinamarqués.