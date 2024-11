Unión Magdalena vs Huila EN VIVO: hora y canal para ver el Torneo Betplay

Unión Magdalena y Atlético Huila se citan en el partido por la fecha 4 de los cuadrangulares del Torneo Betplay 2024. Ambos conjuntos llegan en búsqueda de una victoria para buscar acomodarse en la tabla y acercarse a la clasificación a la final.

Del lado de los samarios la obligación manda a ser protagonistas por su posición en la tabla. El cuadro de Santa Martha no ha tenido su mejor rendimiento en el torneo y quiere mostrar su mejor estado de forma para sumar en la clasificación y mantenerse con chances de luchar por un cupo en la final.

La escuadra de Neiva sabe que no será nada sencillo quedarse con el duelo ante el ciclón. El elenco de los opitas no ha tenido un buen rendimiento y necesita empezar a sumar pensando en la idea de no quedar eliminado,