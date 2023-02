Todos los años la FIFA reconoce el mejor gol del año con el trofeo Puskas. El galardón ha sido ganado por grandes figuras del fútbol mundial como James Rodríguez en el año 2014 y Neymar durante la temporada 2013. Ahora, la Dimayor propone una anotación del FPC para tal galardón.

Vea también: Llegó la nueva 'joya' al Bernabéu: Linda Caicedo fue presentada como jugadora de Real Madrid

Todo ocurrió en el marco de la fecha 3 del Torneo Betplay. Durante el partido entre Bogotá FC y Atlétcio FC. En una jugada de un saque de lateral se marcó uno de los goles más llamativos del año

La jugada sucedió al minuto 45+ 2 cuando José Fernando Caicedo le ganó la posición al defensa del conjunto vallecaucano y con un remate de tacón envió el balón por lo alto para terminar venciendo al arquero de Atlético.

El atacante del Bogotá FC acabó marcando uno de los mejores goles del año con una sutileza bastante importante y ante la mirada de sus compañeros del elenco capitalino y los hombres del onceno visitante.

Con el tanto, Bogotá llegó al empate y pudo conseguir su primer punto en torneo. El equipo dirigido por 'pachos' Nájera hasta ese momento, no logró conseguir el triunfo, pero quedó con la buena sensación del gol.

La definición fue compartida en las redes sociales de la Dimayor que llego´a preguntarle a los usuarios si consideraban la definición digna de un Puskas.

Le puede interesar: Le llueven 'novias' a una figura de la Selección Colombia sub 20: Porto y Torino van por él

Por ahora, la definición no podrá participar en la edición actual de los premios 'The Best'. De tener chances como uno de los mejores goles del año sería para el evento de 2024.