[Video] FPC: Jugadores de un equipo celebraron hasta las 6 a. m. y no dejaron dormir a vecinos

Una constante entre los futbolistas colombianos a lo largo de la historia es la indisciplina en varios de ellos; y recientemente se conoció un caso que va más allá de esto y también pasa por la poca capacidad para convivir en sociedad. Un grupo de jugadores celebraron una victoria hasta las 6:00 a. m. incomodando a vecinos.

Esto ocurrió en Villavicencio, pues Llaneros FC derrotó a Atlético de Cali 3-0 el pasado domingo en el Estadio Bello Horizonte, y por esto un grupo reducido de la plantilla fue a celebrar en el domicilio de alguno de los jugadores. No obstante, la fiesta se extendió hasta las 6 de la mañana del lunes 12 de agosto.

Así lo evidenció un vecino del Conjunto Residencial Mirador del Llano, quien grabó con su celular a los futbolistas en el balcón de un apartamento de enfrente, y -pese a que no hay sonido en el video- asegura que el ruido ocasionado por los jugadores de Llaneros era tan fuerte que no dejó dormir a algunos vecinos.

Vea también: Crisis en Selección Colombia: figura se lesionó y será baja en Eliminatorias

"Lunes 12 de agosto, sobre las 6 a. m. en el conjunto cerrado Mirador del Llano, donde viven jugadores de Llaneros Fútbol Club, celebrando la victoria del domingo tomando licor e incomodado a la comunidad con el alto volumen", fue lo que aparentemente escribió el usuario de X (antes Twitter) quien compartió el video.

Eso sí, de momento no hay un pronunciamiento oficial por cuenta de Llaneros FC, también teniendo en cuenta que por ahora solo se tiene este video como 'prueba', y en realidad la perspectiva de quien grabó no es la mejor, apoyado en que la cámara del celular no permite identificar con claridad a los futbolistas implicados.

Le puede interesar: Buena nueva para Millonarios: confirman estadio en el que será local ante Patriotas

Ahora, la crítica de quienes vieron el video y aseguran que este tipo de actos son frecuentes, corre hacia la incapacidad que tienen los futbolistas -en este caso específico- de convivir con sus vecinos, pues impiden el descanso de residentes de un conjunto, quienes tienen los mismos derechos de ellos.

Video de los futbolistas de Llaneros celebrando hasta las 6:00 a. m.