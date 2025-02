[Video] Hinchas de Quindío explotaron por tantos años en la B; hubo pelea con la policía

Le puede interesar: Alerta James; DT de León duda de su titularidad: "hay que refrescar"

"No vine por plata": técnico del Quindío explota tras acusaciones de la hinchada

El entrenador del Deportes Quindío, Carlos Velasco, se refirió a los enfrentamientos que se presentaron y especialmente a la pancarta que lo señalaba como cómplice de un negocio en el que estaba en duda su profesionalismo con entrenador, donde prefería seguir en la ‘B’ por tener buenas ganancias.

“Hay factores externos que afectan a este equipo, no daré mi brazo a torcer, yo no vine aquí por plata, no me he robado un peso, vine por un proyecto deportivo, la tribuna debe entender que para construir un mejor equipo deben quererlo”, aseguró el técnico.

“El daño que le está haciendo la tribuna al equipo es un factor para tener en cuenta, no es lo mismo cuando el jugador recibe un apoyo que cuando se reciben críticas, hay un factor cognitivo de saber aguantar la presión, de poder soportar los 4 o 5 personajes que ya tenemos identificados y que vienen a agredir al plantel”, añadió Velasco en la posterior rueda de prensa.