Ya hay tres equipos eliminados de cuadrangulares del Torneo Betplay

El Torneo Betplay 2025-II ya superó la quinta fecha de cuadrangulares, y ya son tres los equipos eliminados: Internacional de Palmira, Boca Juniors de Cali y Real Cartagena quedaron sin opciones de avanzar.

Puede leer: Atlético Huila ya NO jugaría en Yumbo

Internacional llegó matemáticamente eliminado a esta jornada, pues sigue sin sumar puntos en el grupo A. Boca Juniors de Cali también quedó fuera tras perder frente a Real Cundinamarca, mientras que Real Cartagena cayó ante Patriotas y se despidió del grupo B.

En el grupo A, la lucha por llegar a la final está entre Atlético Huila, Cúcuta Deportivo y Jaguares, pese a que este último ya ascendido a la Liga Betplay 2026 tras ser campeón del primer semestre y ser líder de reclasificación.

Por su parte, en el grupo B, solo Real Cundinamarca y Patriotas Boyacá mantienen opciones reales de clasificación, mientras que los demás equipos quedaron sin posibilidades.