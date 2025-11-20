Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 19:40
Ya hay tres equipos eliminados de cuadrangulares del Torneo Betplay
Resta una fecha y aún no se define ningún finalista del segundo semestre de 2025.
El Torneo Betplay 2025-II ya superó la quinta fecha de cuadrangulares, y ya son tres los equipos eliminados: Internacional de Palmira, Boca Juniors de Cali y Real Cartagena quedaron sin opciones de avanzar.
Puede leer: Atlético Huila ya NO jugaría en Yumbo
Internacional llegó matemáticamente eliminado a esta jornada, pues sigue sin sumar puntos en el grupo A. Boca Juniors de Cali también quedó fuera tras perder frente a Real Cundinamarca, mientras que Real Cartagena cayó ante Patriotas y se despidió del grupo B.
En el grupo A, la lucha por llegar a la final está entre Atlético Huila, Cúcuta Deportivo y Jaguares, pese a que este último ya ascendido a la Liga Betplay 2026 tras ser campeón del primer semestre y ser líder de reclasificación.
Por su parte, en el grupo B, solo Real Cundinamarca y Patriotas Boyacá mantienen opciones reales de clasificación, mientras que los demás equipos quedaron sin posibilidades.
La expectativa ahora pasa por la programación oficial de la sexta fecha, que deberá ser confirmada en las próximas horas por la Dimayor y que definirá a los finalistas del segundo semestre.
Los juegos de la última fecha de cuadrangulares son: Jaguares vs Huila, Cúcuta vs Internacional de Palmira, Boca Juniors de Cali vs Real Cartagena y Patriotas vs Real Cundinamarca.
Le puede interesar: Andrés Iniesta llega al ciclismo y tendrá equipo en el World Tour
Equipos que disputan el segundo ascenso a la Liga Betplay 2026
El segundo cupo a primera división saldrá entre cuatro aspirantes: Huila, Cúcuta, Real Cundinamarca y Patriotas, quienes se jugarán todo en las dos jornadas que restan.
Fuente
Antena 2