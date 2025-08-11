Huila vs Atlético FC EN VIVO 11 de agosto: cómo ver Torneo BetPlay

Los encargados de darle continuidad a la fecha 5 del Torneo BetPlay serán Huila vs Atlético FC, dos escuadras que llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades en el Estadio Guillermo Plazas Alcid para consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Huila tendrá la oportunidad de volver a auspiciar como local en el inicio de esta nueva fecha de la competencia y está obligado a ganar para soñar desde ya con la clasificación anticipada. Además, deberá hacer valer la buena racha de resultados que ha venido teniendo y en donde no conoce lo que es la derrota.

Mientras que la escuadra dirigida por Andrés Sicachá no cuenta con un buen arranque en esta edición de la competencia, se encuentra justo en el fondo de la tabla de posiciones, en la casilla 14, con cuatro unidades obtenidas en una victoria, un empate y dos derrotas.

Siga Huila vs Atlético FC EN VIVO 11 de agosto: hora y canal para ver Torneo BetPlay

El compromiso entre Huila vs Atlético FC se jugará en el Estadio Guillermo Plazas Alcid a partir de las 18:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 20:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada del Torneo BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports, Win Play y también podrá seguirla por medio de Antena 2.