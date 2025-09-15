Torres se estaría cansando de Millonarios: confirmó 2 lesionados más

La llegada de Hernán Torres a Millonarios ha estado enmarcada por varios problemas, resultados deportivos negativos tanto en Liga BetPlay como en Copa BetPlay, pero sobretodo por ausencia de jugadores importantes a causa de distintas lesiones que se han venido presentando en el transcurso del semestre de clausura.

El estratega tolimense llegó al cuadro 'embajador' con el objetivo de corregir el desastroso camino que dejó David González, pero la verdad es que todo ha estado en su contra y no ha logrado cumplir con las expectativas que se tenían tras su fichaje. El estado físico de los jugadores no ha aportado mucho tampoco y ya suma a varios en el departamento médico, los más recientes son Álex Castro y Danovis Banguero.

Castro y Banguero se suman al departamento médico de Millonarios

Millonarios se prepara para asumir un nuevo reto en la Copa BetPlay, el partido de vuelta contra Envigado que definirá cuál será el que se quede con el cupo a los cuartos de final. Sin embargo, el panorama para este enfrentamiento no es para nada alentador y menos desde que se vieron dos significativas ausencias en la convocatoria de Hernán Torres

Los jugadores que no estuvieron presentes en la lista de Torres fueron Álex Castro y Danovis Banguero, de quienes no se dio un parte médico alentador, aunque tampoco se determinó de manera oficial el tiempo de incapacidad.