Lun, 15/09/2025 - 18:49
Torres se estaría cansando de Millonarios: confirmó 2 lesionados más
Millonarios no la pasa bien y ya suma dos nuevos jugadores en el departamento médico.
La llegada de Hernán Torres a Millonarios ha estado enmarcada por varios problemas, resultados deportivos negativos tanto en Liga BetPlay como en Copa BetPlay, pero sobretodo por ausencia de jugadores importantes a causa de distintas lesiones que se han venido presentando en el transcurso del semestre de clausura.
El estratega tolimense llegó al cuadro 'embajador' con el objetivo de corregir el desastroso camino que dejó David González, pero la verdad es que todo ha estado en su contra y no ha logrado cumplir con las expectativas que se tenían tras su fichaje. El estado físico de los jugadores no ha aportado mucho tampoco y ya suma a varios en el departamento médico, los más recientes son Álex Castro y Danovis Banguero.
Castro y Banguero se suman al departamento médico de Millonarios
Millonarios se prepara para asumir un nuevo reto en la Copa BetPlay, el partido de vuelta contra Envigado que definirá cuál será el que se quede con el cupo a los cuartos de final. Sin embargo, el panorama para este enfrentamiento no es para nada alentador y menos desde que se vieron dos significativas ausencias en la convocatoria de Hernán Torres
Los jugadores que no estuvieron presentes en la lista de Torres fueron Álex Castro y Danovis Banguero, de quienes no se dio un parte médico alentador, aunque tampoco se determinó de manera oficial el tiempo de incapacidad.
El extremo antioqueño fue diagnosticado con una contractura del bíceps femoral derecho, mientras que el experimentado lateral de 35 años presentó una tendinosis del Aquiles izquierdo.
🩺Ⓜ Reporte Médico: Alex Castro y Danovis Banguero— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 15, 2025
▶ https://t.co/3KCJceDIHs pic.twitter.com/wqRQurox8p
¿Cómo le ha ido a Castro y Banguero en la Liga BetPlay 2025-II con Millonarios?
Alex castro llegó en el presente semestre como una de las incorporaciones más valiosas y, hasta el momento, así lo ha demostrado, ya que ha tenido la oportunidad de estar presente en 9 partidos de la Liga BetPlay, 621 minutos en los cuales se ha podido reportar con un gol. Mientras que Danovis Banguero suma un total de 10 encuentros disputados en esta competencia, 773 minutos en los cuales ha hecho 2 goles.
