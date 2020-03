Tras 14 años, se supo por qué Pékerman no tuvo en cuenta a Messi contra Alemania

José Néstor Pékerman, recordado en Colombia por clasificar a los mundiales de 2014 y 2018 con la ‘tricolor’, también es un timonel muy querido y respetado en Argentina por dirigir las categorías menores de la selección de su país y estar como técnico de la absoluta en el mundial 2006.

Precisamente, en ese mundial que tuvo a Alemania como sede, el entrenador vivió una de las grandes polémicas de su carrera tras no incluir a Lionel Messi como titular en el partido de los cuartos de final contra el país anfitrión y tampoco darle ingreso en el segundo tiempo. Al final, su equipo perdió en los penales y se fue a casa con las manos vacías; hecho por el que siempre fue criticado.

Lea también: Tino Asprilla aclara rumores sobre su supuesto mal estado de salud

Ahora, 14 años después, se conoció lo que sería la verdad de ese polémico hecho en el fútbol argentino: “Pékerman, como es un caballero, nunca dijo que Leo Messi estaba entre algodones con Alemania, casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión. Pékerman lo podría haber contado, porque el país lo mataba, pero decidió no poner excusas”, mencionó el exjugador Leandro Cufré, quien estuvo en ese mundial con la Selección Argentina.

Y el ahora timonel saliente del Atlas mexicano respaldo a Pékerman en esa decisión: “Si en el minuto 83 Alemania nos tiraba centros, lo lógico era que ingrese Cruz (Jorge en lugar de Crespo) para el juego aéreo. Ahora que soy técnico, yo haría el mismo cambio. José Pekerman, para nosotros, es el técnico más grande de todos”.

De interés: Hace 48 años, Sporting Cristal sacó a Boca de Libertadores y desató pelea con 18 expulsados

Actualmente, José Néstor Pékerman no está dirigiendo y, aunque ha sido vinculado con varios clubes sudamericanos, no ha vuelto a los banquillos técnicos desde su salida de la Selección Colombia tras caer eliminado en los octavos de final del mundial 2018 a manos de Inglaterra.