Tras salir de Ecuador, Alfaro caería de pie: compite con Gallardo y Tite

¿Quiénes son los candidatos para dirigir al Flamengo?

Así las cosas, la dirigencia de Flamengo activa la búsqueda de un entrenador y es allí donde aparecen varios candidatos, pero -según periodistas cercanos al club- los más firmes opcionados para asumir como técnico son Gustavo Alfaro, Marcelo Gallardo y Tite.

Sin embargo, al ex Selección Ecuador, el ex River Plate y el ex Selección Brasil se sumarían dos opcionados más, siendo estos Jorge Jesús y Jorge Sampaoli.

Cabe recordar que Pereira llegó al Flamengo tras la polémica destitución de Dorival Júnior, un experimentado entrenador brasileño que había recuperado el potencial de un equipo plagado de estrellas y el año pasado le había llevado a conquistar la Copa do Brasil y la Copa Libertadores.

Su trabajo, sin embargo, no convenció a nadie. Como campeón de la Libertadores, el Flamengo de Pereira fracasó en el Mundial de Clubes, perdió también la final de la Recopa Sudamericana frente a Independiente Del Valle, mordió el polvo contra el Palmeiras en la Supercopa do Brasil y fue derrotado en el Campeonato Carioca, en cuya definición fue goleado 4-1 el pasado domingo por el Fluminense.