Tremenda rajada de ex compañero a Neymar, no se guardó nada
Neymar y Santos viven un momento complicado y un exfutbolista no se guardó nada al hablar del brasileño.
La situación de Santos FC se complica jornada tras jornada. El histórico club brasileño, que lucha por mantener la categoría en el Brasileirao, volvió a perder 3-2 frente a Flamengo, dejando sensaciones preocupantes en su rendimiento colectivo. Ni siquiera la presencia de Neymar Jr., su principal figura, logró cambiar el rumbo de un equipo que parece hundirse.
El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda suma cinco partidos sin ganar y se mantiene en zona de descenso, una realidad que ha desatado la frustración de hinchas y exjugadores. Entre ellos, uno de los más críticos fue el siempre polémico Neto, quien no dudó en apuntar directamente contra Neymar.
Las duras palabras de Neto
Durante su programa Rádio Craque Neto, el exfutbolista lanzó un duro mensaje contra el delantero del Santos, cuestionando su rendimiento y compromiso con el equipo.
“¿Viste cuando Vojvoda sacó a Neymar? ¿Me vas a sacar? ¡No jugaste nada, maldita sea! Solo caminaste por el campo. Fuiste a la Fórmula 1, conociste a los pilotos allí, fuiste titular y no hiciste nada. ¡Es una vergüenza jugar al fútbol así!”, expresó con enojo.
Neto añadió que el Santos mejoró tras la salida del exjugador del PSG y del Barcelona:
“¿Y qué pasó? marcó dos goles cuando entraron Júnior y los demás. Si hubieran puesto ese equipo desde el inicio, tal vez habrían empatado o ganado”.
“Van a descender por su culpa”
El exjugador fue más allá y responsabilizó a Neymar y a la dirigencia por el mal momento del equipo:
“Mientras los hinchas del Santos crean que este tipo los va a llevar a la gloria... van a descender a la Serie B por culpa de él y del presidente. Es culpa de Neymar, de sus aduladores. Miren qué diferente es el equipo sin él”.
Neymar, lejos de su mejor versión
A pesar de los intentos por recuperar su nivel tras su regreso a Brasil, Neymar no ha logrado marcar la diferencia en un Santos que lo necesita más que nunca. A sus 33 años, el delantero busca ritmo competitivo con la mirada puesta en el Mundial de 2026, pero su presente en Vila Belmiro está rodeado de dudas.
El Peixe se ubica en la posición 17 con 33 puntos, a dos de la salvación y con un partido pendiente ante Palmeiras. El margen de error se agota y las críticas no paran de crecer en torno a su figura más mediática.
