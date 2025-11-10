Tremenda rajada de ex compañero a Neymar, no se guardó nada

“Van a descender por su culpa”

El exjugador fue más allá y responsabilizó a Neymar y a la dirigencia por el mal momento del equipo:

“Mientras los hinchas del Santos crean que este tipo los va a llevar a la gloria... van a descender a la Serie B por culpa de él y del presidente. Es culpa de Neymar, de sus aduladores. Miren qué diferente es el equipo sin él”.

Neymar, lejos de su mejor versión

A pesar de los intentos por recuperar su nivel tras su regreso a Brasil, Neymar no ha logrado marcar la diferencia en un Santos que lo necesita más que nunca. A sus 33 años, el delantero busca ritmo competitivo con la mirada puesta en el Mundial de 2026, pero su presente en Vila Belmiro está rodeado de dudas.

El Peixe se ubica en la posición 17 con 33 puntos, a dos de la salvación y con un partido pendiente ante Palmeiras. El margen de error se agota y las críticas no paran de crecer en torno a su figura más mediática.