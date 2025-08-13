Tres ciudades candidatas para partidos de Colombia en Liga de Naciones

Para no desentonar con el fútbol moderno y las indicaciones sugeridas por FIFA, en Suramérica ahora se jugará la Liga de Naciones Femenina, un torneo cuya primera edición será entre 2025 y 2026 con la participación de nueve selecciones y cumplirá como Eliminatoria al Mundial 2027.

¿Cuáles selecciones juegan la Liga de Naciones Femenina?

La Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2025-26 será disputada por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La única selección que no estará es Brasil debido a que será sede del próximo mundial, por lo que ya tiene asegurada su participación en ese torneo.

Puede leer: Medellín tendrá 'nuevo' estadio: el alcalde Federico Gutiérrez lo confirmó

La Liga de Naciones no será un torneo que se dispute en una sola sede, sino que tendrá un formato similar al de las Eliminatorias sudamericanas masculinas, por lo que la Selección Colombia busca una ciudad que le permita albergar sus encuentros, al menos el de la primera fecha, que será el único en que oficie como local en este 2025.

¿En cuál estadio jugará la Selección Colombia los partidos de Liga de Naciones Femenina?

Aún no se ha determinado cuál será el estadio que albergue el primer partido de la Selección Colombia en la Liga de Naciones, pero las tres opciones que maneja la federación son El Campín (Bogotá), el Atanasio Girardot (Medellín) y el Américo Montanini (Bucaramanga).https://www.antena2.com/futbol/liga-betplay/medellin-tendra-nuevo-estadio-el-alcalde-federico-gutierrez-lo-confirmo