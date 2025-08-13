Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 10:46
Tres ciudades candidatas para partidos de Colombia en Liga de Naciones
El primer partido de la Tricolor será el 24 de octubre frente a Perú como local.
Para no desentonar con el fútbol moderno y las indicaciones sugeridas por FIFA, en Suramérica ahora se jugará la Liga de Naciones Femenina, un torneo cuya primera edición será entre 2025 y 2026 con la participación de nueve selecciones y cumplirá como Eliminatoria al Mundial 2027.
¿Cuáles selecciones juegan la Liga de Naciones Femenina?
La Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2025-26 será disputada por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La única selección que no estará es Brasil debido a que será sede del próximo mundial, por lo que ya tiene asegurada su participación en ese torneo.
Puede leer: Medellín tendrá 'nuevo' estadio: el alcalde Federico Gutiérrez lo confirmó
La Liga de Naciones no será un torneo que se dispute en una sola sede, sino que tendrá un formato similar al de las Eliminatorias sudamericanas masculinas, por lo que la Selección Colombia busca una ciudad que le permita albergar sus encuentros, al menos el de la primera fecha, que será el único en que oficie como local en este 2025.
¿En cuál estadio jugará la Selección Colombia los partidos de Liga de Naciones Femenina?
Aún no se ha determinado cuál será el estadio que albergue el primer partido de la Selección Colombia en la Liga de Naciones, pero las tres opciones que maneja la federación son El Campín (Bogotá), el Atanasio Girardot (Medellín) y el Américo Montanini (Bucaramanga).https://www.antena2.com/futbol/liga-betplay/medellin-tendra-nuevo-estadio-el-alcalde-federico-gutierrez-lo-confirmo
La decisión sobre la sede de la Selección Colombia para los partidos de la Liga de Naciones se tomaría este miércoles 13 de agosto durante el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, bajo las tres opciones mencionadas anteriormente.
En principio, la intención de la FCF sería que Colombia oficiara como local en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, pero el presidente Ramón Jesurún aseguró que sostendrá una reunión con el alcalde Federico Gutiérrez para revisar la disponibilidad del estadio.
Le puede interesar: Concejal propuso que el nuevo estadio de Bogotá se llame Miguel Uribe
¿Cuándo juega la Selección Colombia Femenina por la Liga de Naciones?
El debut de la Selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol será el 24 de octubre ante Perú como local. Luego de eso, la Tricolor visitará a Ecuador (28/10) y a Bolivia (28/11), mientras que en la cuarta fecha -2/12- tendrá jornada de descanso. En total son nueve fechas y la competición se reanudará en abril de 2026.
Formato de Liga de Naciones Conmebol
En la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol habrá nueve fechas, y cada selección disputará ocho partidos en total (cada una tendrá una jornada de descanso). Al término, las dos mejores selecciones de la tabla de posiciones irán directamente al Mundial 2027, mientras que la tercera y la cuarta obtendrán cupo el repechaje.
Fuente
Antena 2