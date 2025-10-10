Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 17:23
Tres claves para que Colombia le gane a España en el Mundial sub 20
Colombia enfrenta a España en los cuartos de final.
La Selección Colombia sub 20 tendrá este sábado 11 de octubre una gran oportunidad de dar un golpe de autoridad en la Copa del Mundo de la categoría enfrentando a España en la ronda de cuartos de final.
El duelo entre colombianos y españoles dará inicio a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Fiscal de Talca y el ganador del enfrentamiento se medirá con el vencedor de la llave entre México y Argentina.
Tres claves en Colombia para derrotar a España
Para superar a España, la Selección Colombia deberá tener en cuenta tres aspectos importantes del desarrollo del juego, en los cuales el entrenador César Torres ha trabajo.
Solidez defensiva
La Selección Colombia, a pesar de que solo recibió un gol en la fase se grupos, ha dejado algunas dudas en la zona defensiva, ya que permitió que sus rivales se acercaran con riesgo a arco que defendió Jordan García.
Adicionalmente contra España, el equipo colombiano no podrá contar con Simón García, defensor central del registro de Atlético Nacional que tendrá que cumplir con una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.
Contundencia en el ataque
El equipo dirigido por César Torres ha demostrado gran potencial ofensivo desde el aspecto individual y colectivo.
Sin embargo, a los atacantes nacionales les ha faltado contundencia para definir.
Óscar Perea y Jordan Barrera se han consolidado como los encargados de las asistencias, pero la falta de efectividad ha sido notoria en Colombia.
La gran esperanza de gol para el encuentro contra España es sin duda Néiser Villarreal, que en el compromiso contra Sudáfrica celebró doblete.
Controlar el ataque español
Para la Selección Colombia será clave controlar las individualidades de España, entre las que se destacan Iker Bravo (Udinese), Pablo García (Real Betis), Rayane Belaid (Atlético de Madrid).
Bravo, atacante del Udinese de Italia y capitán de España, se ha convertido en la máxima referencia en el frente de ataque, pero cuenta con el respaldo de García y Belaid, que desequilibran con velocidad.
Fuente
Antena 2