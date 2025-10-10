Tres claves para que Colombia le gane a España en el Mundial sub 20

La Selección Colombia sub 20 tendrá este sábado 11 de octubre una gran oportunidad de dar un golpe de autoridad en la Copa del Mundo de la categoría enfrentando a España en la ronda de cuartos de final.

El duelo entre colombianos y españoles dará inicio a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Fiscal de Talca y el ganador del enfrentamiento se medirá con el vencedor de la llave entre México y Argentina.