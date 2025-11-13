Tres clubes lideran la Champions League Femenina: tabla de posiciones tras la fecha 3

Se ha disputado la tercera fecha de la presente edición de la UEFA Champions League Femenina, competencia que al igual que el torneo de los hombres presentó una modificación en su formato, donde ahora existe una fase de liga tras los partidos clasificatorios.

Luego de conocer los 18 equipos que jugarían la fase de liga, se disputarán 6 fechas que dejarán a 12 clubes clasificados según su posición en la tabla, por eso, luego de 3 partidos ya se van encaminando algunos protagonistas.

