Jue, 13/11/2025 - 10:38
Tres clubes lideran la Champions League Femenina: tabla de posiciones tras la fecha 3
El Real Madrid de Linda Caicedo viene de empatar 1-1 ante el París FC.
Se ha disputado la tercera fecha de la presente edición de la UEFA Champions League Femenina, competencia que al igual que el torneo de los hombres presentó una modificación en su formato, donde ahora existe una fase de liga tras los partidos clasificatorios.
Luego de conocer los 18 equipos que jugarían la fase de liga, se disputarán 6 fechas que dejarán a 12 clubes clasificados según su posición en la tabla, por eso, luego de 3 partidos ya se van encaminando algunos protagonistas.
Los resultados más destacados de la fecha 3
En los resultados más destacados de la fecha 3 se destacan los triunfos del Bayern Múnich por 3-2 ante el Arsenal (el defensor del título), el 2-1 del Manchester United sobre el PSG y el sólido triunfo del Barcelona por 3-0 ante el conjunto belga del Oud-Heverlee Leuven.
Por otro lado, el Chelsea de Mayra Ramírez (quien se recupera de una lesión) le pasó por encima al club austriaco del St. Pölten y lo goleó 6-0, mientras que el Real Madrid de la colombiana Linda Caicedo terminó empatando 1-1 con el París FC.
Tabla de posiciones de la Champions Femenina tras fecha 3:
1. Barcelona | 9 puntos | +13 de diferencia de gol
2. Lyon | 13 puntos | 6 DF
3. Manchester United | 9 puntos | 3 DF
4. Chelsea | 7 puntos | 10 DF
5. Real Madrid | 7 puntos | 5 DF
6. Bayern Múnich | 6 puntos | -4 DF
7. Wolfsburgo | 6 puntos | 3 DF
8. Juventus | 6 puntos | 1 DF
9. Oud-Heverlee Leuven | 4 puntos | -2 DF
10. Atlético de Madrid | 3 puntos | 4 DF
11. Arsenal | 3 puntos | 0 DF
12. Vålerenga Fotball Damer | 3 puntos | -1 DF
13. Football Club Twente | 2 puntos | -1
14. París FC | 2 puntos | -4 DF
15. Benfica | 1 punto | - 3 DF
16. PSG | 0 puntos | -6 DF
17. Roma | 0 puntos | -9 DF
18. SKN St. Pölten | 0 puntos | -15 DF
