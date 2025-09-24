Tres equipos de Liga BetPlay pelean por lujoso fichaje de Venezuela

El semestre de clausura de la temporada 2025 ya se encuentra en su punto medio en varias de la competencias que se disputan en el FPC, la ilusión por los títulos está más latente que nunca, pero esto no quiere decir que las mesas directivas de los clubes dejen de trabajar, ya que también empiezan a pensar en los futuros movimientos que se puedan llevar a cabo en el mercado de fichajes.

En la Liga BetPlay se han disputado 13 fechas reglamentarias y los equipos poco a poco se empiezan a posicionar dentro de los ocho mejores que continuarán en competencia. El panorama es complicado para algunos, pero esto no quiere decir que la inversión a futuro se deje de lado, por lo que Cali, Bucaramanga y Tolima ya le echan ojo al mercado de fichajes y se fijaron en un delantero venezolano con grandes capacidades goleadoras como Luis Guerra.

Luis Guerra tendría lista su llegada a la Liga BetPlay

Bucaramanga, Cali y Tolima se encuentran peleando dentro de los ocho mejores equipos y las expectativas para llegar a las instancias finales son bastante altas, por lo que se piensa de paso en una buena participación deportiva para el otro año e incluso en torneo internacional nuevamente.

El gran presente de estas tres escuadras de la Liga BetPlay les permite empezar a mirar jugadores que sigan potenciando el buen momento de sus clubes y se toparon con un extremo venezolano de 28 años con gran proyección deportiva y olfato goleador a lo largo de su carrera profesional.