Mié, 24/09/2025 - 09:47
Tres equipos de Liga BetPlay pelean por lujoso fichaje de Venezuela
Los equipos del FPC ya comienzan a pensar en el próximo mercado de fichajes y tres ya han demostrado
El semestre de clausura de la temporada 2025 ya se encuentra en su punto medio en varias de la competencias que se disputan en el FPC, la ilusión por los títulos está más latente que nunca, pero esto no quiere decir que las mesas directivas de los clubes dejen de trabajar, ya que también empiezan a pensar en los futuros movimientos que se puedan llevar a cabo en el mercado de fichajes.
En la Liga BetPlay se han disputado 13 fechas reglamentarias y los equipos poco a poco se empiezan a posicionar dentro de los ocho mejores que continuarán en competencia. El panorama es complicado para algunos, pero esto no quiere decir que la inversión a futuro se deje de lado, por lo que Cali, Bucaramanga y Tolima ya le echan ojo al mercado de fichajes y se fijaron en un delantero venezolano con grandes capacidades goleadoras como Luis Guerra.
Luis Guerra tendría lista su llegada a la Liga BetPlay
Bucaramanga, Cali y Tolima se encuentran peleando dentro de los ocho mejores equipos y las expectativas para llegar a las instancias finales son bastante altas, por lo que se piensa de paso en una buena participación deportiva para el otro año e incluso en torneo internacional nuevamente.
El gran presente de estas tres escuadras de la Liga BetPlay les permite empezar a mirar jugadores que sigan potenciando el buen momento de sus clubes y se toparon con un extremo venezolano de 28 años con gran proyección deportiva y olfato goleador a lo largo de su carrera profesional.
Desde el mercado de fichajes de junio se ha venido demostrando el interés de estos tres clubes para arrebatárselo a Deportes Limache de la primera división de Chile. Por el momento sigue la ilusión de contar con él en el FPC durante 2026, pero también hay competencia por parte de otros clubes chilenos que lo conocen más de cerca.
🚨 El extremo venezolano, Luis Guerra (28), tiene posibilidades de seguir su carrera en Colombia en 2026. Es considerado uno de los mejores extranjeros en Chile. 🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) September 24, 2025
👀 Varios clubes lo siguen desde junio: #Cali, #Bucaramanga y #Tolima. #ColoColo y #CoquimboUnido también pic.twitter.com/v30CWuCEEo
¿Cómo le ha ido a Luis Guerra en la temporada 2025 en Chile?
Luis Guerra arribó a inicios de la temporada 2025 a Deportes Limache, club en el que se ha convertido en una pieza fundamental en la zona ofensiva llegando a sumar 30 partidos, más de 2.100 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con cinco goles y nueve asistencias.
