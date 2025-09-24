Cargando contenido

Liga BetPlay podría contar con figura venezolana
Liga BetPlay podría contar con figura venezolana
AFP / Peslogos
Fútbol
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 09:47

Tres equipos de Liga BetPlay pelean por lujoso fichaje de Venezuela

Los equipos del FPC ya comienzan a pensar en el próximo mercado de fichajes y tres ya han demostrado

El semestre de clausura de la temporada 2025 ya se encuentra en su punto medio en varias de la competencias que se disputan en el FPC, la ilusión por los títulos está más latente que nunca, pero esto no quiere decir que las mesas directivas de los clubes dejen de trabajar, ya que también empiezan a pensar en los futuros movimientos que se puedan llevar a cabo en el mercado de fichajes

En la Liga BetPlay se han disputado 13 fechas reglamentarias y los equipos poco a poco se empiezan a posicionar dentro de los ocho mejores que continuarán en competencia. El panorama es complicado para algunos, pero esto no quiere decir que la inversión a futuro se deje de lado, por lo que Cali, Bucaramanga y Tolima ya le echan ojo al mercado de fichajes y se fijaron en un delantero venezolano con grandes capacidades goleadoras como Luis Guerra

Le puede interesar: Falcao recibió portazo de grande de la Liga MX tras salida de Millos

Luis Guerra tendría lista su llegada a la Liga BetPlay

Bucaramanga, Cali y Tolima se encuentran peleando dentro de los ocho mejores equipos y las expectativas para llegar a las instancias finales son bastante altas, por lo que se piensa de paso en una buena participación deportiva para el otro año e incluso en torneo internacional nuevamente. 

El gran presente de estas tres escuadras de la Liga BetPlay les permite empezar a mirar jugadores que sigan potenciando el buen momento de sus clubes y se toparon con un extremo venezolano de 28 años con gran proyección deportiva y olfato goleador a lo largo de su carrera profesional. 

 

Lea también
Image
Santa Fe recibió portazo de Jorge Bava y Cerro Porteño

Santa Fe se la mandan cambiada: ya hay fecha de presentación de Bava en Cerro Porteño

Ver más

Desde el mercado de fichajes de junio se ha venido demostrando el interés de estos tres clubes para arrebatárselo a Deportes Limache de la primera división de Chile. Por el momento sigue la ilusión de contar con él en el FPC durante 2026, pero también hay competencia por parte de otros clubes chilenos que lo conocen más de cerca. 

En otras noticias: POLÉMICA DECISIÓN EN LA ASAMBLEA DE LA DIMAYOR

Lea también: Descalifican a James Rodríguez en León: NO es un líder y no es la solución

¿Cómo le ha ido a Luis Guerra en la temporada 2025 en Chile? 

Luis Guerra arribó a inicios de la temporada 2025 a Deportes Limache, club en el que se ha convertido en una pieza fundamental en la zona ofensiva llegando a sumar 30 partidos, más de 2.100 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con cinco goles y nueve asistencias

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Fichajes

Imagen
Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga

Imagen

Mercado de Fichajes

Imagen
Deportivo Cali

Deportivo Cali

Imagen
Tolima

Deportes Tolima

Cargando más contenidos

Fin del contenido