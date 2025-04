Tres equipos en la 'puja' por Kevin Mier: Vélez destapó el que tiene más opción

Se acerca el mercado de verano y con él los rumores que para esta oportunidad involucran a Kevin Mier, el arquero de 24 años que actualmente hace parte del Cruz Azul de México.

El guardameta colombiano llegó a territorio mexicano proveniente de Atlético Nacional y desde entonces, mucho se resalta su nivel y la posibilidad de que juegue en un equipo europeo en el que pueda ser mucho más protagonista.

En las últimas horas, volvió a sonar la noticia de que Kevin sería transferido en el mercado de fichajes de verano y sonaron tres equipos importantes a nivel europeo, por lo que Carlos Antonio Vélez hizo un análisis de cada uno en sus Palabras Mayores de este martes 29 de abril.

"Esa es una buena noticia para Nacional porque tiene el 20% de los derechos deportivos de Mier y si a él lo transfieren por más de 15 millones de euros, entonces Nacional se metería un billetico al bolsillo", fue lo que inició diciendo Vélez.

Por su parte, continuó: "Mier ya está para dar el salto y hablan de tres equipos, pero yo estas cosas no las creo hasta que no haya papelito. Pero haciendo eco a ese humo, yo creo que solo dos de esos podrían ser y uno de esos en particular".

Primero habló del Porto, la mejor opción que tendría Mier, según el periodista de RCN Radio. "Yo creo lo de Porto. Primero, porque el técnico es [Martín] Anselmi, que era el técnico de Mier en Cruz Azul; segundo, porque Porto en este momento está tratando de salvar la posibilidad de competir en Europa, tiene a Cláudio [Ramos] de 33 años, a Diogo [Costa] de 25 y a Samuel [Portugal] de 31. O sea que tiene dos arqueros mayores de 30 años y Anselmi varias veces ha dicho que quiere a Mier. El problema es que no va a jugar en Europa".

Después hizo referencia a Manchester United. "Podría ser, menos que el Porto, pero podría ser. El asunto es que si no gana el título de Europa League, no jugará en Europa. Tiene 7 arqueros, pero usa solamente tres. Tiene también técnico Portugués y el asunto es que [André] Onana no es confiable y ya tiene 29 años".

Y finalmente apuntó al Bayern Múnic: "Es el que menos creo. Primero porque no ve a [Manuel] Neuer yéndose y ese tapa todo, siempre está y es el ídolo. Tiene 39 años y salvo lesiones, ataja todo. Tienen a [Daniel] Peretz con 24 años, a [Sven] Ulreich de 36 años y a [Jonas] Urbig que tiene 21.

Hasta el momento ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado al respecto, pero se espera que al iniciar el mercado ya haya movimiento oficiales por este portero colombiano, que todavía no tiene un puesto asegurado en la selección dirigida por Néstor Lorenzo.