Tres figuras de la Selección Colombia, campeones del Esperanzas de Toulon 

¿Es el Esperanzas de Toulon un torneo avalado por la FIFA?

El torneo de fútbol juvenil que se desarrolla en territorio francés es de categoría amistosa. Conocido como Esperanzas de Toulon o Torneo Maurice Revello, el campeonato para categorías menores despierta un gran interés en el mundo del fútbol.

Sin embargo, no es un titulo reconocido o avalado por la FIFA. Al no ser un evento que requiere una clasificación previa y jugado por un sistema de invitación, sus títulos no son oficiales.

Más allá de eso, ha sido la cuna de grandes futbolistas para Colombia y otras naciones del mundo.