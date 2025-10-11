Triplete de Haaland para aplastar a Israel en el clasificatorio al Mundial

El jugador del Manchester City, Erling Haaland, anotó un triplete, pese a fallar un penal en dos ocasiones, para que su selección Noruega pudiera aplastara con un resultado final de 5-0 a Israel y se acerque a la clasificación para su primer Mundial desde 1998.

Lea también: Chile confirmó a su polémico entrenador: dirigirá a partir de noviembre

Los noruegos, que no están en un torneo de selecciones importante desde la Eurocopa del 2000, asegurarán un lugar en el Mundial de 2026 con una victoria sobre los estonios el próximo martes, esperando lo que pase también entre Italia e Israel en su siguiente duelo.

Por su parte con los goles de esta fecha, Haaland es el máximo goleador en la clasificación europea con 12 goles hasta ahora y se consolida como uno de los jugadores más determinantes del clasificatorio.

Sin embargo en el partido ante Israel, la tarde no empezó bien para Haaland en el Estadio Ullevaal: Corría el minuto 5 del partido cuando su decretada una pena máxima a favor de los noruegos y el delantero lanzó un penal y se topó con el arquero Daniel Peretz.

Tras una revisión, se ordenó repetir el disparo por invasión dentro del área y el delantero lanzó su segundo intento a dirección opuesta, pero su remate nuevamente fue desviado por el portero Peretz.

Noruega finalmente se adelantó en el minuto 18 gracias a un gol en propia puerta de Anan Khalaili, antes de que Haaland marcara en su novena aparición internacional consecutiva y sellara el triplete (27', 63' y 72').

En un dato fuera de los deportivo, antes del inicio del partido, cientos de personas se reunieron en una manifestación pro-palestina, cantando "Liberen Palestina" para protestar contra el "genocidio" de Israel en Gaza.

Lea también: Colombia no se esconde para el Mundial: “Dejar de lado los temores”

Sin embargo en las declaraciones más recientes del presiente de la FIFA, Gianni Infantino, el directivo aseguró que la institución "no puede resolver los problemas geopolíticos" y por ahora no hay ninguna sanción o decisión oficial sobre Israel.

