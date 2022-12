Tulio alborotó a los hinchas del América: posibilidades de que llegue Juanfer Quintero

América de Cali ya piensa en lo que será el 2023 y tras la salida de varios jugadores, parece que está todo listo para anunciar en los próximos días más fichajes que tendrá, entre los que se rumoraba la posible llegada del importante Juan Fernando Quintero.

Tras ver la situación, fue el mismo Tulio Gómez, máximo accionista de los 'Escarlatas', quien salió a aclarar lo que realmente pasaba con este jugador, quien todavía no define su futuro para el 2023.

"A Juan Fernando Quintero yo lo admiro mucho pero no se adapta a lo que nosotros queremos: ni al presupuesto ni al juego. No se adapta a lo que queremos ahora, siendo un excelente jugador. En lo económico, ni pregunté", fue lo que le dijo Tulio a Carlos Arturo Arango.

Así las cosas, ya se cerró cualquier posibilidad de que Quintero aparezca en el América, un rumor que cogió bastante fuerza en las últimas horas y que estaba ilusionando a los aficionados.

¿En qué va la situación de Juan Fernando Quintero y River Plate?

En declaraciones para ESPN Argentina, el colombiano dio aires de lo que realmente estaba pasando con el equipo 'Millonario', del cual se fue Marcelo Gallardo, entrenador y gran amigo del jugador: "de querer hay muchas cosas, de que se puedan dar, son diferentes. Yo nunca he sido de mentir, siempre he sido transparente y realmente hoy no tengo nada con River, solo un vínculo hasta el 31 de diciembre. Con China quedé libre. Ahora soy un jugador libre, puedo negociar con cualquier otro equipo".

Por otro lado, se mostró tranquilo en caso de que se dé su salida: "Confío en mis representantes, confío en River, en Matías y en Jorge, a quienes quiero y respeto a pesar de cuquera situación. Yo a River lo amo, lo quiero, la gente es increíble y no es despedida, es la realidad es otra. Si se da bien, si no, sigo con el cariño, el respeto y amor".