Tulio derrochó sarcasmo y así le respondió a los hinchas que critican los fichajes del América

América de Cali empezó a moverse en el mercado de fichajes y este jueves dio a conocer los dos primeros jugadores que llegaron a reforzar la plantilla ahora dirigida por Lucas González, pero parece que eso no le gustó mucho a los hinchas, por lo que Tulio Gómez, máximo accionista del club, supo responder a las críticas de forma muy sarcástica.

A través de su cuenta de Twitter, Tulio publicó una fotografía en la que Kylian Mbappé, hoy jugador del Paris Saint Germain, tenía la camiseta 'escarlata', pero no suficiente con eso, dejó un comentario que muchos tildaron como sarcasmo tras todo lo que estaba comentando la hinchada.

"Si no les gusta no me vayan a putear, démosle la oportunidad de mostrar su calidad", fue lo que escribió el accionista en sus redes sociales, dando a entender que primero hay que dejar jugar a los futbolistas fichados para después comentar sobre su calidad.

Esta situación parece que terminó de aumentar la polémica entre los aficionados, quienes parecen no estar muy de acuerdo con las decisiones que se están tomando dentro del equipo.