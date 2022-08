Tulio Gómez confiesa que Juan Cruz Real "le dañó la cabeza a más de un jugador del América"

El América de Cali para inicios del segundo semestre de este año mostró pocos fichajes, un aspeco que según Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, se debe al presupuesto que tiene el club, por lo que no se pudo hacer grandes contrataciones que reforzaran la plantilla que hoy tiene nuevamente Alexandre Guimaraes.

En diálogo con el programa ‘Banda Deportiva’ de RCN Radio, Gómez habló de un tema que además está afectando a los jugadores buenos que hay dentro de la nómina: "Está difícil, porqué por ejemplo Juan Cruz está en Junior, allá con esa cartera le daña la cabeza a más de uno de los que les gusta de América, seguramente ya le dañó la cabeza a más de uno. Pelear con la chequera de Junior es muy difícil. Si ya los han llamado, a mí no me cuentan, pero uno conoce a los técnicos".

Con ese hecho dio a entender que tras su paso por el club caleño, Cruz Real conoció muchos jugadores nuevos que hoy pretende llevar, para terminar de reforzar el equipo que ha hecho con el club barranquillero, al mismo que llegó en diciembre del 2021.

Por otro lado, el accionista de los 'escarlatas' habló de la situación actual en la que está el portero Joel Graterol, que al parecer también fue seducido por el entrenador de Junior: "Si se puede renovar los renovamos, pero si no se puede, no se puede. Tampoco vamos a reventarnos porque peleando con chequeras más grandes, no. Graterol es una buena persona, su empresario también, por eso si el día de mañana se van para otro equipo, le van a dejar algo al América".

El rojo de Cali es colero de la tabla, teniendo por el momento tres partidos menos que el resto de equipos y su próximo compromiso será este martes 9 de agosto frente a Águilas Doradas en el estadio Pascual Guerrero.