Tulio Gómez quiere cambiar el FPC: polémica propuesta tras problema con América

América de Cali vuelve a robarse las miradas del FPC tras una nueva polémica que surgió con Once Caldas en la Liga BetPlay, en donde no le dieron la oportunidad al 'blanco blanco' de reponerse tras la gran cantidad de partidos que se han llevado a cabo a nivel nacional e internacional.

El equipo comandado por el 'Arriero Herrera' sigue dando de qué hablar, no solo por su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana en donde ya tienen una significativa ventaja sobre Independiente del Valle. Sin embargo el problema radica en que tan solo dos días después debían jugar la fecha 12 contra América, el cual propusieron ser pospuesto, pero la opción fue rechazada. Frente a esta situación, el máximo accionista del cuadro 'escarlata', Tulio Gómez, hizo una polémica propuesta que beneficie a los clubes cuando estén en competencias de internacionales.

Tulio Gómez quiere ayudar a los equipos colombianos que compiten internacionalmente

La participación de los equipos colombianos en competencias internacionales a lo largo de la temporada 2025 fue una de las mejores, llegando hasta instancias finales, tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana, pero por ahora solo queda un representante con vida, Once Caldas.

La escuadra comandada por el 'Arriero' Herrera se encuentra en cuartos de final de la Sudamericana luchando contra Independiente del Valle por un tiquete a semifinales. Sin embargo, también se encuentran peleando por los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pero en el marco de la fecha 12 el panorama se les complicó debido a un desgaste reciente que había por el poco tiempo de recuperación entre ambas competencias y que le costó la derrota.

