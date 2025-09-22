Cargando contenido

Fútbol
Tulio Gómez quiere cambiar el FPC: polémica propuesta tras problema con América

Tulio Gómez reapareció con polémica propuesta para la Dimayor tras problemas con América y Once Caldas.

América de Cali vuelve a robarse las miradas del FPC tras una nueva polémica que surgió con Once Caldas en la Liga BetPlay, en donde no le dieron la oportunidad al 'blanco blanco' de reponerse tras la gran cantidad de partidos que se han llevado a cabo a nivel nacional e internacional. 

El equipo comandado por el 'Arriero Herrera' sigue dando de qué hablar, no solo por su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana en donde ya tienen una significativa ventaja sobre Independiente del Valle. Sin embargo el problema radica en que tan solo dos días después debían jugar la fecha 12 contra América, el cual propusieron ser pospuesto, pero la opción fue rechazada. Frente a esta situación, el máximo accionista del cuadro 'escarlata', Tulio Gómez, hizo una polémica propuesta que beneficie a los clubes cuando estén en competencias de internacionales. 

Tulio Gómez quiere ayudar a los equipos colombianos que compiten internacionalmente

La participación de los equipos colombianos en competencias internacionales a lo largo de la temporada 2025 fue una de las mejores, llegando hasta instancias finales, tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana, pero por ahora solo queda un representante con vida, Once Caldas

La escuadra comandada por el 'Arriero' Herrera se encuentra en cuartos de final de la Sudamericana luchando contra Independiente del Valle por un tiquete a semifinales. Sin embargo, también se encuentran peleando por los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pero en el marco de la fecha 12 el panorama se les complicó debido a un desgaste reciente que había por el poco tiempo de recuperación entre ambas competencias y que le costó la derrota. 
 

Tulio Gómez reveló que esto se había permitido debido a que a América le hicieron lo mismo y evitaron aplazar uno de sus partidos. Sin embargo recientemente propuso posponer los partidos que se jueguen entre ambas competencias con menos de tres días de recuperación, un comentario bastante sensato que beneficiaría a varios participantes si la Dimayor decide tomarlo en cuenta. 

“Establecer en los estatutos o reglamento de la Dimayor la clara OBLIGACIÓN de posponer los partidos de los equipos que estén participando en torneos internacionales (garantizar 72 horas). América no aplazó el partido ante el Once porque en el pasado no recibió solidaridad de parte de otros equipos”.

Próximo partido de América en la Liga BetPlay 2025-II

América está a punto de ponerse al día en el calendario de la Liga BetPlay con el partido pospuesto ante Deportivo Pasto por el marco de la fecha 3. Este enfrentamiento se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre, en el Estadio La Libertad, sobre las 20:00 hora local. 

 

