UEFA sentenció al Real Madrid con sanción: referente en el ojo del huracán

Nueva salida en la UEFA Champions League para el Real Madrid, justo después de un clásico madrileño que querían olvidar por un resultado holgado de 5-2 que detuvo al único equipo que tenía puntaje perfecto en la Liga de España. La victoria del Atlético de Madrid fue un puño directo para una institución que no había pasado por problemas en este arranque de temporada.

La semana tenía el largo viaje de más de nueve horas del Real Madrid con destino a Almaty, Kazajistán para enfrentar al Kairat en una victoria holgada de 0-5 para los madrileños que poco o nada sufrieron a lo largo de los 90 minutos. Las lesiones también han inquietado un poco a los dirigidos por Xabi Alonso.

Real Madrid sacó la casta, pero, en medio de su partido ante el Kairat que sacaron sin dificultades, el cuadro blanco sufrió la mano dura por parte de la UEFA con una fuerte sanción que complica los planes de cara a los siguientes partidos de la UEFA Champions League. Una figura se perderá el próximo encuentro.

DANI CARVAJAL SANCIONADO CON DOS FECHAS EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Después del primer partido contra el Marsella, Real Madrid sufrió el golpe por parte de la UEFA. La organización europea sentenció a Dani Carvajal por la torpe jugada en la que cabeceó el rostro de Gerónimo Rulli y recibió una tarjeta roja tras la revisión en el VAR.

Aunque se sabía que no iba a estar con el Kairat, la comisión arbitral definió que la sanción era de dos partidos y no de solo uno por conducta violenta con esa agresión al arquero argentino del Marsella. En ese sentido, ya cumplida con la primera fecha en Kazajistán, el lateral tampoco podrá estar contra la Juventus el 21 de octubre.

De igual forma, la presencia de Dani Carvajal está en duda para enfrentar a la Juventus en Italia en la tercera fecha de la UEFA Champions League por lesión en el derbi ante el Atlético de Madrid. Carvajal no podrá estar por un mes inicialmente y se perdería todo el mes de octubre.

REAL MADRID SE QUEDÓ SIN LATERAL DERECHO EN OCTUBRE

Infortunadamente la expulsión, sumado a la lesión de Dani Carvajal sentenció al Real Madrid a lo largo de los últimos meses del 2025. El cuadro blanco se quedó sin lateral derecho y ahora tendrá que improvisar con Raúl Asensio después de que Federico Valverde le dejara claro a Xabi Alonso que no quiere jugar en ese costado.

Dani Carvajal se lesionó contra el Atlético de Madrid, y, Trent Alexander-Arnold que llegó del Liverpool para esta temporada y que no ha estado a la altura, también salió lesionado en el partido frente al Olympique Marsella en la primera fecha de la Premier League.