Shakhtar D vs Panathinaikos
UEFA Europa League
Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 13:00

Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos: partido en vivo por la fecha 3rd Qualifying Round de UEFA Europa League

Shakhtar Donetsk se enfrenta a Panathinaikos, en UEFA Europa League

Shakhtar Donetsk se enfrenta a Panathinaikos por UEFA Europa League este 14 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos: número de goles marcados y partidos jugados

