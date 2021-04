UEFA no adopta sanciones contra los clubes de la Superliga europea

El Comité Ejecutivo de la UEFA no adoptó sanción alguna para los clubes fundadores de la Superliga y los que siguen adelante en sus competiciones, como Real Madrid y Chelsea en la Liga de Campeones, aunque abordó "las opciones" y "pasos" que puede dar tras lo ocurrido estos días.



En un comunicado el organismo indicó solo que "el Comité Ejecutivo recibió información actualizada sobre los últimos acontecimientos relacionados con la llamada 'Superliga', incluidas las opciones disponibles para la UEFA y los pasos que está considerando dar".



El Comité Ejecutivo de la UEFA celebró hoy su segunda reunión en cinco días, con la decisión definitiva sobre las sedes de la Eurocopa como principal punto del orden del día, aunque se había especulado con la posibilidad de que pudiera imponer algún tipo de sanción a los clubes implicados en la Superliga, a la que han renunciado diez de sus doce fundadores.



Real Madrid y Barcelona son los únicos que no lo han hecho y el club blanco se medirá la semana que viene en las semifinales de la Liga de Campeones al Chelsea, uno de los seis clubes ingleses que se desmarcó de la iniciativa, igual que el Manchester City, que jugará la otra semifinal contra el PSG.



La renuncia de los seis clubes ingleses, los tres italianos y el Atlético de Madrid, fue muy bien acogida por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que tanto el pasado día 19 tras la primea cita del Ejecutivo y al día siguiente en el Congreso se mostró muy crítico con la iniciativa y sus impulsores y avanzó la posibilidad de imponer sanciones.



"Lo importante ahora es que sigamos adelante, reconstruyamos la unidad de la que gozaba el juego antes de esto y avancemos juntos", apuntó inicialmente Ceferin, que también es partidarios de "evaluar la situación para cada club concreto y luego ver cómo se va a desarrollar todo".



"Primero hay que tener al menos cierta honestidad, para poder esperar el diálogo por la otra parte", opinó el jueves.



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, elegido esta semana miembro del Ejecutivo de la UEFA en representación de las Ligas Europeas, no consideró probable que se adoptara ninguna decisión para esta temporada, aunque sí planteó que los clubes deben aceptar una serie de condiciones para jugar las competiciones de la UEFA y se preguntó cuál será la postura de Real Madrid y Barcelona para la próxima.



"La participación en las competiciones de la UEFA es voluntaria. Vamos a ver si Real Madrid y Barcelona firman ese documento para la temporada que viene con las condiciones que establece el organizador de las competiciones", apuntó Tebas.